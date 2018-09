3 trào lưu làm đẹp nguy hiểm nhất trong lịch sử

Vào thế kỷ 19, khi ngành phẫu thuật thẩm mỹ còn chưa phát triển, con người dùng những biện pháp thủ công để chỉnh sửa nhan sắc. Một trong những cách nguy hiểm và đau đớn đó là dùng dao rạch mí và khâu bằng kim. Do đây là bộ phận tập trung nhiều tĩnh mạch nên nếu sơ sẩy, bạn có thể gặp nhiều biến chứng kinh hoàng như mù mắt, mất máu nghiêm trọng... Trong cuốn American Chamber of Horrors: The Truth About Food and Drugs, Ruth DeForest Lamb cho biết rất nhiều phụ nữ vì ham làm đẹp mà phải bỏ mạng bởi thất bại trong quá trình làm mí mắt. Khi chấp nhận tu sửa nhan sắc bằng biện pháp dao kéo tức là bạn đã đồng ý giao tính mạng cho người khác.