3 tiêu chuẩn tạo nên chiếc mũi đẹp

Chiếc mũi là điểm nhấn giúp gương mặt bạn tỏa sáng. Một chiếc mũi đẹp phải đáp ứng được 3 tiêu chuẩn về độ cao, độ nghiêng và dáng mũi.

Mũi nằm ở trung tâm, quyết định đến thẩm mỹ tổng thể của khuôn mặt. Sự hài hòa của chiếc mũi bao gồm các tiêu chuẩn độ cao, chiều dài, độ rộng sẽ tạo nên sự cân bằng của khuôn mặt và gây ấn tượng cho người đối diện. Một cách khái quát, theo tiêu chuẩn chung về cái đẹp, chiếc mũi phải có độ dài bằng một phần 3 khuôn mặt tạo thành chóp nghiêng chuẩn không bị dị hình lồi lõm, khi nhìn nghiêng đầu mũi phải cao trước.

Một chiếc mũi được coi là đẹp phải có độ cao và độ nghiêng cùng dáng mũi S-line theo chuẩn 3S.

Độ cao

Một chiếc mũi cao thẳng, cánh mũi nhỏ thanh thoát giúp gương mặt bạn hài hòa, đẹp tự nhiên hơn. Không chỉ là yếu tố quyết định 90% vẻ đẹp trên gương mặt, chiếc mũi còn mang đến vận may theo quan niệm tướng số. Khi nhìn trực diện, chiếc mũi cao toát lên vẻ thông minh, sang trọng làm tăng thần thái tự tin của người sở hữu và thu hút ánh nhìn của người đối diện.

Độ nghiêng

Chiếc mũi đẹp cần có độ cong tự nhiên từ sống mũi đến đầu mũi, chóp mũi tròn trịa, cánh mũi thon, lỗ mũi kín nhỏ như hạt chanh. Ngoài ra, để đảm bảo vẻ đẹp cân đối của cả khuôn mặt thì chiều dài của mũi nên bằng một phần ba chiều dài khuôn mặt (6-7,5cm), độ cao của sóng mũi thông thường từ 9-11mm, độ cao của chóp mũi bằng một phần hai chiều dài mũi và góc chóp mũi, nhân trung, môi trên từ 90-100 độ và góc ấn đường (giữa chân mày), sơn căn (giữa hai mắt), sóng mũi khoảng 120 độ.

Nếu trang điểm có thể giúp che giấu bớt khuyết điểm mũi tẹt ở góc nhìn chính diện thì khi nhìn nghiêng, những khuyết điểm của mũi vẫn hiện ra rõ.

Bác sĩ thăm khám kỹ trước khi thực hiện nâng mũi cho khách hàng.

Dáng mũi chuẩn S-line 3S

Nâng mũi S-line 3S mang đến cho bạn một dáng mũi tự nhiên với đường cong hình chữ S, sống mũi cao, chóp mũi tạo thành hình tam giác, cánh mũi thon gọn, lỗ mũi nhỏ xinh. Mọi khuyết điểm về chiếc mũi tẹt, mũi gãy, mũi lõ, cánh mũi to bè… đều không còn là điều đáng lo ngại. Phương pháp này sử dụng sụn tự thân tương thích với cơ thể nên đảm bảo an toàn, tránh được những biến cố do dị ứng chất liệu độn như bóng đỏ đầu mũi, lộ sống mũi.

Điểm đặc biệt nâng mũi S-line tiêu chuẩn 3S tại Khơ Thị

S-line: định hình dáng mũi theo đường cong chữ S mềm mại, tự nhiên, phù hợp khuôn mặt Á Đông.

Soft (mềm): chất liệu sụn nhân tạo mềm mại, tạo sống mũi cao tự nhiên như thật.

Structure (cấu trúc): kiểm soát toàn bộ các thành phần cấu trúc mũi, từ đó tạo ra chiếc mũi đẹp.

