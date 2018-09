3 tiêu chí 'vàng' tắm trắng của sao Việt

Dù làm đẹp bằng cách nào, các mỹ nhân V-biz cũng luôn đề cao những tiêu chuẩn về tính an toàn, hiệu quả.

Để tự tin xuất hiện trước công chúng, sao Việt luôn phải đầu tư rất nhiều cho việc làm đẹp. Đặc biệt, khi chăm sóc da, họ có yêu cầu cao và khắt khe. Vì làn da vốn mong manh sẽ dễ bị tổn thương nếu không sử dụng đúng phương pháp.

Không bào mòn, không lột tẩy

Đây là tiêu chí đầu tiên mà hầu hết các sao Việt đưa ra khi được hỏi về tắm trắng. Giải thích cho yêu cầu này, “nữ hoàng giải trí” Hà Hồ cho biết: “Qua nguồn thông tin của cố vấn da liễu riêng, Hà được biết các sản phẩm tẩy trắng không an toàn thường chứa nhiều hóa chất có chức năng bào mòn cực mạnh như: hydroquinone, thủy ngân, corticoid. Sau 3 đến 7 ngày sử dụng sẽ xuất hiện tình trạng da mẩn đỏ, bong tróc, ngứa rát. Nếu lạm dụng các sản phẩm này lâu dài, người dùng có thể mắc chứng suy gan, suy thận, hoặc ung thư".

Hà Hồ chỉ tin tưởng sử dụng các dịch vụ làm trắng tại hệ thống làm đẹp cao cấp do bác sĩ da liễu riêng chỉ định.

Da trắng trong, khỏe mạnh, không trắng xanh

Sau độ an toàn, màu da trắng khỏe chính là yếu tố thứ hai để sao Việt đánh giá một phương pháp tắm trắng có tốt hay không. Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo lý giải: “Sau một thời gian sử dụng sản phẩm tắm trắng, nếu bạn nhận thấy da mình trở nên trắng bệch, xanh xao, nổi rõ các mạch máu li ti thì 99% là bạn đã dùng phải dịch vụ tắm trắng không an toàn. Giải pháp lúc này là hãy nhanh chóng tìm tới bác sĩ da liễu để được thăm khám và điều trị kịp thời”.

Hoa hậu Thu Thảo nổi tiếng với làn da trắng hồng nhờ chọn đúng phương pháp làm trắng an toàn và hiệu quả.

Bác sĩ Vũ Thái Hà - cố vấn da liễu tại Lavender (một trong 10 spa uy tín Việt Nam 2014) nói: “Để các tế bào da cũ chết đi và tế bào da mới được hình thành thay thế phải mất ít nhất 28 ngày. Các tế bào da mới này sẽ trắng hồng, khoẻ mạnh hơn. Trong khi đó, các phương pháp tắm trắng không an toàn lại sử dụng hóa chất lột tẩy để bóc tách lớp ra trên cùng trong thời gian cực ngắn với mục đích ép lớp da non bên trong lộ ra. Tuy nhiên, do chưa thực sự trưởng thành nên lớp da mới này còn quá yếu, thường có màu trắng xanh, nhăn nheo, không khỏe mạnh".

Duy trì kết quả trắng lâu dài

Bên cạnh độ an toàn, màu da sau tắm trắng, Hoa hậu Ngọc Hân còn bổ sung thêm tiêu chí cuối cùng: da sau tắm phải trắng đẹp ít nhất 2 năm. Đây cũng là yêu cầu mà các phương pháp lột trắng không thể đáp ứng được. Do bản chất của quá trình lột trắng là bào mòn lớp sừng ngoài cùng (bao gồm cả những nhân tố bảo vệ da), lớp da non mỏng yếu sẽ bị thiêu đốt dưới ánh nắng mặt trời, nhanh chóng đen sạm trở lại.

Ngoài liệu trình tắm trắng cao cấp, mỗi tháng một lần Ngọc Hân lại tới địa chỉ làm đẹp “ruột” để tắm dưỡng. Nhờ duy trì tắm dưỡng đều đặn mà 3 năm trở lại đây, hoa hậu luôn xuất hiện với làn da trắng mịn, không tỳ vết dù thường xuyên hoạt động dưới nắng.

(Nguồn: Lavender Spa & Clinic)