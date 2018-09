3 sai lầm nguy hiểm khi tắm trắng

Hiện tượng bong tróc da sau khi tắm trắng là biểu hiện tổn thương da nguy hiểm, bị kích ứng và có nguy cơ dẫn đến ung thư da.

3 sai lầm khi tắm trắng dưới đây có thể sẽ đe dọa tính mạng của bạn, nhưng thật nguy hiểm khi nó đang khá phổ biến trong suy nghĩ của nhiều người.

Bong tróc da là tốt

Trên một số diễn đàn, nhiều thành viên khi “rỉ tai” nhau về kinh nghiệm tắm trắng, đều mặc nhiên cho rằng bong tróc là dấu hiệu tốt của việc thay da. Nhưng theo bác sĩ Vương Thế Bích Thanh (giảng viên Trường Đại học Y dược TP HCM) - bác sĩ da liễu tại Saigon’smile Spa, bong tróc là biểu hiện tổn thương da nguy hiểm. Lớp sừng có chức năng bảo vệ da, khi lớp sừng này bị lột tẩy đi nghĩa là da cũng không còn được bảo vệ. Lớp da non trắng bên trong được lộ ra, nhưng do còn yếu nên không đủ sức đề kháng trước tia cực tím, dẫn đến bị kích ứng như mẩn đỏ, nhanh chóng đen sạm, thậm chí có nhiều nguy cơ dẫn đến ung thư da.

Da bong tróc sẽ mất khả năng tự bảo vệ trước tia cực tím.

Vitamin C đậm đặc là tốt

Hầu hết các phương pháp tắm trắng trên thị trường hiện nay đều sử dụng vitamin C, bởi nó được coi là “thần dược” làm sáng da. Nhưng điều đó không có nghĩa là bổ sung vitamin C càng đậm đặc vào cơ thể là tốt. Các bác sĩ da liễu cảnh báo, khi nồng độ vitamin C vượt quá định lượng cho phép của cơ thể, sẽ dẫn đến hiện tượng sốc phản vệ, nhiễm độc, nguy hiểm cho tính mạng. Hiện tượng này dễ xảy ra khi vitamin C nồng độ trên 20% hoặc phương pháp tiêm hay truyền trực tiếp vitamin C vào tĩnh mạch.

Bác sĩ Vương Thế Bích Thanh cho biết, cốt lõi của quá trình bổ sung vitamin C là giúp tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất này vào da. Vitamin C không được cơ thể dự trữ, khả năng thẩm thấu vào da bằng hình thức thoa bôi thông thường cũng không đáng kể. Bởi vậy, các nhà khoa học Nhật đã ứng dụng sáng tạo công nghệ Nano để tăng cường khả năng thẩm thấu vitamin C vào da lên gấp 1.000 lần trong phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản.

Vitamin C nồng độ dưới 20% an toàn cho sức khỏe, nhờ những hạt Nano siêu nhỏ (chỉ bằng 1/2.000 kích thước lỗ nang lông) nên dễ dàng thâm nhập vào da một cách trọn vẹn. Chính vì vậy, phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản có thể làm sáng da nhanh chỉ sau 5 - 10 buổi trị liệu.

Á hậu Mrs World Thu Hương, ca sĩ Lưu Hương Giang... đều tắm trắng Takano Nhật Bản để có làn da trắng tự nhiên và khỏe mạnh.

'Tiêu diệt' hết melanin là tốt

Màu sắc của da được quy định bởi số lượng melanin trong cơ thể mỗi người, nhiều melanin thì da sẽ đen hơn. Do đó, nhiều người cho rằng, muốn trắng sáng thì phải “triệt tiêu” hết melanin, mà không biết rằng melanin chính là nhân tố bảo vệ da chống lại ảnh hưởng của tia cực tím. Những phương pháp tắm trắng nhằm triệt tiêu melanin thường mang lại làn da trắng bệch. Phương pháp tắm trắng khoa học giúp hạn chế các nguyên nhân khiến melanin sản sinh bất thường, từ đó giữ gìn độ sáng của da.

Minh Thảo