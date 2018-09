3 phương pháp 'đánh bay' làn da bị sẹo

Sẹo tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại là nguyên nhân tác động tiêu cực đến yếu tố thẩm mỹ và tâm lý những người bị sẹo.

Có nhiều nguyên nhân gây ra sẹo nhưng phần lớn là do mụn để lại. Đặc biệt, nếu điều trị sẹo không đúng cách sẽ gây tổn thương da, làm hư tổn các sợi liên kết (collagen & elastin), từ đó mất khả năng phục hồi vết thương nên sẽ xuất hiện dày đặc những vết lõm sâu trên bề mặt da và ngày càng lộ rõ theo thời gian. Để sẹo không còn là nỗi ám ảnh, bạn phải lưu ý tới những vấn đề dưới đây.

Tìm gặp bác sĩ da liễu

Một số người điều trị bằng cách tự mua thuốc bôi, một số khác tìm tới spa làm đẹp để chiếu laser. Tuy nhiên, sẹo chỉ mờ đi chứ không biến mất bởi không đúng phương pháp. Muốn xóa sẹo vĩnh viễn bạn phải tìm gặp trực tiếp bác sĩ da liễu, từ đó bác sĩ sẽ căn cứ vào mức độ tình trạng sẹo nặng nhẹ ra sao để đưa ra phương pháp phù hợp và liệu trình điều trị riêng.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực da liễu, bác sĩ nội trú da liễu Trình Ngô Bỉnh, hiện công tác tại Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc KIM cho biết, nếu đánh giá tình trạng mụn dựa trên 3 cấp độ, ta sẽ có những phương án phù hợp với từng cấp độ.

Bác sĩ nội trú da liễu Trình Ngô Bỉnh sẽ trực tiếp thăm khám và điều trị cho bạn tại KIM Hospital

Đối với trường hợp bị nhẹ: là vết sẹo mới hình thành và có kích thước nhỏ, chỉ cần bôi thuốc giảm sẹo kết hợp Laser ND YAD kết hợp ánh sáng sinh học LED là đủ. Thuốc trị sẹo được bôi lên vết thương đóng kín khi da bắt đầu kéo da non. Đồng thời kết hợp chiếu tia Laser ND YAD cùng ánh sáng sinh học LED giúp kích thích chuỗi collagen và dãy eslatin phát triển, có tác dụng quan trọng trong việc tái tạo, phục hồi nhanh chóng làn da bị sẹo. Trực tiếp bác sĩ nội trú da liễu tại KIM Hospial - Bệnh viện thẩm mỹ Hàn Quốc sẽ kê đơn thuốc bôi phù hợp với từng tình trạng, loại da.

Đối với trường hợp sẹo trung bình: là những vết sẹo nổi trên bề mặt da, có màu đỏ hoặc tím, gây ngứa ngáy khó chịu, đau khi chạm vào thì bác sĩ da liễu sẽ chỉ định cho bạn phương pháp tiêm thuốc co vùng sẹo kết hợp với chiếu tia Laser ND YAD và ánh sáng sinh học LED. Tiêm thuốc co vùng sẹo là một trong những phương pháp điều trị sẹo hiệu quả và an toàn. Bác sĩ KIM Hospial sẽ tiêm trực tiếp chất corticosteroid vào mô sẹo nhằm phá hủy các tổ chức xơ của sẹo, làm mềm, xẹp sẹo nhanh chóng. Đi cùng đó bác sĩ sẽ kết hợp với sử dụng năng lượng cao của tia Laser ND YAD phá hủy liên kết mô sẹo cũ và kích thích tăng sinh mô sợi liên kết mới. Bề mặt tổn thương của da còn được tác động bởi ánh sáng sinh học LED giúp các tế bào da xung quanh sẹo tiếp tục tăng sinh, kích thích mô collagen và sợi elastin phục hồi.

Đối với trường hợp bị nặng: khi các vết sẹo mà vùng sang thương quá lớn, các phương pháp thông thường chỉ làm giảm chứ không hết được trình trạng sẹo thì bác sĩ sẽ chỉ định cắt vùng da sẹo sau đó khâu lại bằng chỉ tự tiêu. Phẫu thuật cắt sẹo là phương pháp thẩm mỹ nhằm làm thu nhỏ, thay đổi hình dạng, kích thước sẹo, khắc phục tối đa tình trạng sẹo lõm sâu rộng, sẹo lồi lớn… để giảm ảnh hưởng của sẹo đối với tính thẩm mỹ của cơ thể. Ưu điểm của phẫu thuật cắt sẹo là chỉ cần làm một lần có thể loại bỏ được vết sẹo. Bằng loại chỉ chuyên dụng tại Bệnh viện thẩm mỹ KIM, bạn sẽ không thể thấy được vết tích gì sau khi thực hiện.

Khách hàng đã lấy lại được làn da trắng mịn trước đây sau khi điều trị sẹo tại KIM Hospial.

KIM Skin đang áp dụng công nghệ xóa sẹo Laser ND YAD kết hợp chiếu ánh sáng sinh học LED, cùng với đó là một quy trình điều trị nghiêm ngặt và khoa học đạt tiêu chuẩn quốc tế do chính bác sĩ da liễu nội trú thiết kế riêng cho từng bệnh nhân. Ngoài ra, sau khi thực hiện điều trị sẹo hiệu quả, bác sĩ và đội ngũ nhân viên của KIM Skin sẽ hướng dẫn cho khách hàng các cách chăm sóc da hợp lý tại nhà và các loại kem bạn nên dùng để giúp da luôn căng mịn, hồng hào.

