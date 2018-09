3 phong cách trang điểm du xuân của blogger Emmi Hoàng

Blogger chuyên trang làm đẹp Happy Skin - Emmi Hoàng nhấn mạnh sự tươi sáng, trẻ trung của màu sắc đôi môi qua 3 phong cách trang điểm.

Sắc đỏ rạng rỡ, nổi bật

Màu đỏ với những sắc thái khác nhau luôn là niềm cảm hứng của các cô gái sành điệu và thời thượng. Một trong 3 phong cách trang điểm được Emmi Hoàng ưu ái lựa chọn là màu son đỏ, đặc biệt là Cherry Red của Lip On Lip Silky Matte. Kết hợp với gu trang điểm nhẹ nhàng và nhấn nhá chút phấn mắt hồng đào, màu son đỏ có thể giúp cô nàng nổi bật và không cộng thêm tuổi.

Tóc kẹp thẳng hoặc lọn tơi, rối trẻ trung kết hợp với tóc mái thưa là lựa chọn phù hợp cho phong cách trang điểm này để thu hút người đối diện.

Emmi Hoàng đặc biệt yêu thích dòng son lì Lip On Lip Silky Matte vì chất son mềm mịn, không quá khô hay gây khó chịu trên môi. Bạn chỉ cần quẹt nhẹ, sắc son đã lên màu đẹp và khả năng bám lâu. Cô cũng gợi ý thêm sắc đỏ cam Orangy Red quyến rũ, tinh tế.

Màu Cherry Red của Lip On Lip Silky Matte.

Sắc cam cá tính, cuốn hút

Gam màu cam trở thành một trong những sắc son yêu thích của nhiều người mẫu và các cô nàng thành thị. Blogger Emmi Hoàng lựa chọn Shiny Orange của Lip On Lip Diamond Shine để làm nổi bật lên vẻ ngoài cá tính.

Son cam, mắt cánh (wings eyes) và mái đánh phồng cùng tóc búi tròn tự nhiên là những bước đơn giản để cô nàng biến hóa cá tính hơn so với phong cách trước. Lip On Lip Diamond Shine màu Shiny Orange giúp nàng blogger sở hữu đôi môi óng ánh và căng mọng nhờ những hạt nhũ li ti. Theo Emmi, dòng son Lip On Lip Diamond Shine dưỡng nhiều nên môi vẫn mềm mại và nhẹ nhàng sau một ngày dài, duy trì vẻ cuốn hút và hơi thở mùa xuân sống động.

Shiny Orange của Lip On Lip Diamond Shine giúp bạn gái nổi bật lên vẻ ngoài cá tính.

Ánh hồng dễ thương, ngọt ngào

Gam màu hồng ngọt ngào trên má và đôi môi là phong cách trang điểm được nhiều bạn gái yêu thích. Để làm mới bản thân, blogger làm đẹp Emmi Hoàng chọn phong cách trang điểm đậm chất Nhật Bản với má hồng tàn nhang và môi hồng tự nhiên, kết hợp với kiểu tóc hai chùm đáng yêu và mũ Bê Rê tinh nghịch.

Sắc đỏ hồng Red Pink của Lip On Lip Water Color là một trong 3 lựa chọn của Emmi Hoàng.

Để làm đẹp với phong cách này, Emmi Hoàng chọn sắc đỏ hồng Red Pink của Lip On Lip Water Color. Chất son trong, mỏng, hơi bóng nhẹ cùng độ dưỡng cao của dòng son này giúp cô nàng đẹp tự nhiên, dịu dàng nhưng vẫn thu hút.

Với 3 phong cách trang điểm đậm chất xuân, blogger Emmi Hoàng đã gợi ý những sắc thái thú vị để bạn gái tự tin "biến hoá" tinh tế và thoát khỏi sự rập khuôn trong lối trang điểm hằng ngày.

Thu Ngân