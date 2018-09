3 nguyên nhân khiến mỡ đùi khó xử lý

Mỡ đùi được ví là 'trùm cứng đầu' trong các loại mỡ thừa bởi mỡ vùng này cứng, cấu tạo phức tạp và khó chọn cách khắc phục phù hợp.

Có nhiều người không quá béo, phần trên cơ thể khá gọn gàng nhưng lại không may sở hữu cặp đùi to và thô. Vùng đùi quá to khiến cơ thể mất đi sự hài hòa, cân đối và không thể thoải mái diện những chiếc quần short hay váy ngắn.

Sở hữu cặp đùi thon là điều ao ước của nhiều người.

Mỡ đùi là vùng khó giảm nhất trên cơ thể mà nhiều phương pháp giảm mỡ tự nhiên đều không có tác dụng. Sở dĩ mỡ đùi cứng đầu, khó giảm, khó trị như vậy là bởi các nguyên nhân sau:

Mỡ cứng ở đùi - Mỡ có hai dạng chính là mỡ thường, khá mềm nằm ngay dưới bề mặt da và những mô mỡ cứng nằm ở vị trí sâu hơn. Mỡ cứng có thành tế bào được bao bọc bởi độc tố toxin, có liên kết mạnh và vững chắc.

Vùng đùi tập trung rất nhiều mô mỡ dày và cứng do sự hấp thụ, chuyển hóa chất dinh dưỡng lâu năm của cơ thể. Chính vì vậy, dù bạn có cật lực áp dụng các phương pháp giảm mỡ tự nhiên như ăn kiêng, tập luyện thể thao thì cùng lắm những tác động này chỉ có thể ảnh hưởng đến lớp mỡ nằm dưới bề mặt da - mô mỡ mềm và có thể tích tụ lại nhanh chóng. Còn những mô mỡ cứng tích tụ lâu năm dưới vùng đùi là không dễ gì loại bỏ được.

Maya tự tin khoe đùi thon sau hút mỡ.

Cấu tạo phức tạp của vùng đùi - Đùi tập hợp những bó cơ và cơ bắp dày đặc nhất của cơ thể. Hơn nữa, do chân thường xuyên vận động cường độ cao nên mỡ vùng đùi chủ yếu là mỡ lâu năm rất dày và cứng, nằm sâu dưới da, có liên kết mạnh và xen kẽ các bó cơ nên khó loại bỏ bằng những phương pháp thông thường. Những phương pháp giảm mỡ tự nhiên hầu như không có tác dụng xử lỹ hay làm tiêu biến nổi những lớp mỡ dày dưới cơ, đặc biệt là vùng mỡ phía trong đùi

Khó chọn cách thức giảm mỡ phù hợp - Rất khó để chọn một phương pháp giảm mỡ tối ưu cho vùng đùi (vừa làm tan mỡ cứng vừa có khả năng làm săn chắc các bó cơ và da, tránh tình trạng da đùi bị chảy xệ sau khi giảm béo). Vì những lý do trên, bạn phải tìm hiểu và cân nhắc chu đáo khi lựa chọn một phương pháp giảm mỡ đùi hiện đại để nhanh chóng đạt hiệu quả tối đa mà vẫn đảm bảo an toàn. Lúc này, bạn có thể tham khảo công nghệ hút mỡ không phẫu thuật Cavi-Deluxe.

Anh Thư áp dụng công nghệ hút mỡ Cavi-Deluxe.

Cavi-Deluxe sử dụng bước sóng ultrasound cavitation tần số kép 25KHz có tác động bắn vỡ màng tế bào mỡ, ngay cả tế bào mỡ ở tầng sâu, mỡ cứng ở đùi cũng dễ dàng được hóa lỏng nhẹ nhàng để loại bỏ ra ngoài cơ thể. Ngoài ra nhiệt lượng sinh ra dựa trên tác động sâu của bước sóng RF có tác dụng hàn gắn, tăng sinh cấu trúc collagen và elestin giúp vùng da đùi sau khi giảm mỡ thêm săn chắc và không bị chảy xệ.

Với liệu trình nhẹ nhàng, không đau đớn, không cần nghỉ dưỡng, không tốn quá nhiều thời gian, Cavi-Deluxe có thể giải quyết đến 95% mỡ thừa, giảm từ 6cm đến 10cm vùng đùi chỉ trong một lần điều trị mà mỡ không bị tích trở lại. Thông tin thêm xem tại đây.

Liên hệ: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury. Hotline: 0906888836.

- 559-561 Trần Hưng Đạo, quận 1, TP HCM. ĐT: 08 38388836 - 08 66527999.

- 227A Lê Hồng Phong, phường 8, Vũng Tàu. ĐT: 064 3554855 - 0982159258.

Website: http://dencosluxury.com; Facebook: https://www.facebook.com/thammyviendencos

(Nguồn: Viện thẩm mỹ quốc tế Dencos Luxury)