3 lầm tưởng về 'siêu phẩm phấn tươi' Ver.22

Cơn sốt 'phấn tươi' Ver.22 tại Việt Nam đã tạo nên một hiệu ứng ảo, khiến nhiều người mua ồ ạt mà không tìm hiểu kỹ.

Phấn không hề tươi như tên gọi

Sản phẩm phấn tươi đang tạo nên cơn sốt hiện nay có tên gọi chính thức là Ver.22 Bounce Up Pact XS SPF 50+ PA +++. Đây là một sản phẩm phấn phủ trộn với kem nền của thương hiệu Ver.22. Không hề có khái niệm "phấn tươi" trong định nghĩa về các sản phẩm làm đẹp. Ver.22 Bounce Up Pact XS là phiên bản cải tiến của Bounce Up Pact Master SPF 30/PA++, sản phẩm từng được Tạp chí Allure đánh giá cao vào năm ngoái.

Sản phẩm có tên gọi chính thức là 'Ver.22 Bounce Up Pact SPF 50+/PA+++', không hề có định nghĩa 'phấn tươi' trong từ điển làm đẹp. Ảnh: Linh Linh.

Ver.22 không có nhà phân phối chính thức tại Việt Nam, vì vậy, các sản phẩm của hãng này đều được mua dưới hình thức hàng xách tay. Tên gọi 'phấn tươi' phải chăng được chính những người bán hàng 'phong tặng' vì giới thiệu về sản phẩm này trên website chính hãng chỉ ngắn gọn gồm: "Bounce Up Pact XS là sản phẩm trang điểm dịu nhẹ, không gây bóng nhờn, có khả năng dưỡng ẩm cao lên tới 10 giờ và độ che phủ lỗ chân lông vô cùng hiệu quả".

Phấn Ver.22 khi thoa lên da khá mượt, có một chút nhũ giúp tạo hiệu ứng da căng bóng đang rất thịnh hành tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sản phẩm không đạt độ che phủ 'thần thánh' như quảng cáo. Ảnh: Linh Linh.

Độ che phủ không 'thần kỳ' như mong đợi

Theo giới thiệu của nhà sản xuất, Ver.22 Bounce Up Pact XS có độ che phủ gần như tuyệt đối, có thể làm đầy các lỗ chân lông to về tới cỡ nhỏ nhất. Tuy nhiên, thực tế trải nghiệm cho thấy, 'siêu phẩm' này không che phủ tốt như mong đợi. Nếu sử dụng như hướng dẫn của nhà sản xuất, là dùng ngay sau các bước dưỡng da thì sản phẩm gần như chỉ làm tăng cường độ ẩm, giúp da trông mịn và mướt hơn chứ không thể che phủ được hết các khuyết điểm. Phải sử dụng kèm một lớp BB cream hay CC cream để tăng hiệu quả che phủ. Với những làn da có nhiều khiếm khuyết như vết thâm, mẩn đỏ hay mụn, Ver.22 Bounce Up Pact XS hầu như không 'hoàn thành nhiệm vụ'.

Phấn Ver.22 Bounce Up Pact XS có giá 51 USD trên website chính hãng. Ảnh chụp màn hình.

Giá không hề rẻ như bạn tưởng

Giá của sản phẩm trên website chính hãng là 51 USD (tương đương 1 triệu đồng). Trong khi đó, thị trường xách tay phấn Ver.22 Bounce Up Pact XS tại Việt Nam đang có rất nhiều mức giá với độ chênh lệch lớn, khiến người tiêu dùng hoang mang. Mức giá cao nhất của phấn Ver. 22 hiện nay là khoảng 650.000 đồng, giá thấp nhất là 250.000 đồng. Sự bất ổn về giá, mức chênh lớn so với giá sản phẩm mua chính hãng cũng là một điểm mà người tiêu dùng cần đặc biệt lưu tâm và cẩn trọng khi lựa chọn.

Giang Nguyen