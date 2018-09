3 khác biệt khi tắm trắng tại nhà và spa

Tắm trắng tại nhà thường mang tính chất thủ công và bột phát mà không có sự hỗ trợ của máy móc hay công nghệ hiện đại.

Nguy hiểm rình rập - Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong các sản phẩm kem trộn dùng để tắm trắng tại nhà (không rõ nguồn gốc xuất xứ) đa số đều chứa nhiều hóa chất độc hại như thủy ngân, hydroquinone, acide salicylique, iode…đặc biệt là chất corticoid. Corticoid là một dạng thuốc được sử dụng với chức năng chính là kháng viêm, kháng sinh và có thêm tác dụng phụ làm sáng da. Việc lạm dụng thành phần này lâu dài sẽ gây bong tróc, ngứa rát, xuất hiện mụn, thậm chí người dùng còn mắc chứng suy gan, suy thận hoặc ung thư.

Sử dụng kem trộn làm trắng da siêu tốc không rõ nguồn gốc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và làn da của bạn.

Các liệu pháp tắm trắng tại spa uy tín đều đã được các nhà khoa học thiết kế bài bản về quy trình và kiểm duyệt chặt chẽ nguồn gốc của sản phẩm. Trong đó, phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản được giới chuyên môn và người tiêu dùng đánh giá cao nhờ nguyên lý tắm trắng tự nhiên và an toàn. Phương pháp này bổ sung các dưỡng chất vitamin C vào da với nồng độ dưới 20% - mức bổ sung vitamin C da được các bác sĩ khuyến cáo. Bên cạnh đó, các nguyên liệu truyền thống khác của Nhật Bản như: cám gạo, ngọc trai, mặt nạ tổ yến...giúp làn da bạn trở nên trắng sáng, khỏe mạnh.

Nghèo nàn về công nghệ - Tắm trắng tại nhà thường mang tính chất thủ công và bột phát mà không có sự hỗ trợ từ máy móc hay công nghệ hiện đại. Song song với việc bổ sung các dưỡng chất làm trắng da tự nhiên, việc kết hợp các công nghệ làm trắng da hiện đại tại các spa uy tín, giúp đẩy nhanh các dưỡng chất vào da một cách hiệu quả, từ đó rút ngắn thời gian tắm trắng.

Nhờ liệu trình tắm trắng cao cấp Nhật Bản, ca sĩ Lưu Hương Giang (đồng sáng lập Saigon Smile Spa) tự tin “khoe” làn da trắng hồng, rạng rỡ trong từng shoot ảnh.

Các chuyên gia thẩm mỹ Nhật Bản đã sáng tạo nên cách thức bổ sung vitamin C công nghệ Nano (có kích thước bằng một phần 2.000 kích thước lỗ nang lông) có trong trị liệu tắm trắng Takano Nhật Bản. Công thức này giúp tăng độ thẩm thấu của vitamin C vào da gấp 1.000 lần so với các phương pháp thoa bôi tại nhà. Khả năng thẩm thấu này càng được tăng cường hơn nữa khi được sử dụng kết hợp công nghệ ủ trắng tại Saigon Smile Spa. Nhờ đó, làn da của bạn trở nên trắng sáng, khỏe mạnh, khắc phục hiện tượng lão hóa.

Thiếu quy trình bài bản - Trong quá trình tự tắm trắng tại nhà, bạn sẽ không có đủ chuyên môn và kỹ thuật để massage cho làn da. Tuy nhiên, tại các spa cao cấp, công đoạn massage trở thành những kỹ thuật chuyên nghiệp được thực hiện bởi các chuyên viên giàu kinh nghiệm. Theo đó, các dưỡng chất từ bên ngoài dễ dàng thẩm thấu vào da một cách trọn vẹn, đem lại hiệu quả trắng sáng. Bạn cũng sẽ cảm nhận cơ thể được thư giãn và khỏe khoắn nhờ công đoạn massage này.

Liệu trình tắm trắng Takano Nhật Bản được kiểm nghiệm và thiết kế chặt chẽ bởi Hội đồng bác sĩ giàu kinh nghiệm tại Saigon Smile Spa.

Không chỉ có vậy, khi tắm trắng tại nhà, bạn thường quan niệm chỉ cần bước thoa bôi sản phẩm tắm trắng lên da thì sẽ cho kết quả. Tuy nhiên, với tiêu chí khắt khe của Nhật Bản, trị liệu tắm trắng Takano Nhật Bản tại Saigon Smile Spa bắt buộc phải đi theo một quy trình chuẩn gồm nhiều công đoạn đã được các nhà khoa học thiết kế chặt chẽ từ trước. Mỗi một công đoạn đều có sự hỗ trợ từ máy móc công nghệ cao và các sản phẩm làm trắng da riêng, điều này sẽ đem đến kết quả làm trắng sáng da cho khách hàng.

