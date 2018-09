3 hợp chất trị tận gốc nám và tàn nhang

Nám và tàn nhang là biểu hiện tăng sắc tố trên da mặt, tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng khiến nhiều người mất tự tin trong giao tiếp.

Nếu không được điều trị sớm, nám da và tàn nhang có thể để lại vĩnh viễn trên da mặt. Vì vậy, bạn cần hiểu rõ về da của mình để tìm phương án điều trị thích hợp.

Nguyên nhân gây nám da

Hiểu đúng về nguyên nhân nám da là một khâu quan trọng không thể thiếu trong hướng điều trị nám da và tàn nhang chị em nên nắm rõ.

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng nám da.

Nhiều yếu tố gây nên nám da bao gồm nguyên nhân bên ngoài và bên trong. Nguyên nhân bên trong chủ yếu do sự thay đổi nội tiết tố trong quá trình mang thai, mãn kinh, rối loạn kinh nguyệt; do mắc các bệnh phụ khoa mãn tính như viêm tử cung, viêm phần phụ, các bệnh về gan, giun sán, sốt rét; do di chứng sau điều trị các bệnh ngoài da vùng mặt để lại; do tâm trạng, tâm lý tinh thần, trạng thái tinh thần căng thẳng kéo dài hoặc do di truyền. Trong khi đó, nguyên nhân bên ngoài chủ yếu do chế độ ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt không hợp lý; sử dụng thuốc, mỹ phẩm không đúng cách; dùng thuốc tránh thai kéo dài và đặc biệt là do tác động từ môi trường như ánh nắng mặt trời, khói bụi, ô nhiễm…

Những nguyên nhân này có đặc điểm chung là làm sản sinh và gia tăng sắc tố melanin được gọi là hiện tượng tăng sắc tố, gây nên nám và tàn nhang làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ của người phụ nữ.

Trị nám và tàn nhang tận gốc với 3 hợp chất

Điều trị nám da và tàn nhang tận gốc cần loại bỏ các yếu tố nguyên nhân trên để ngăn chặn nám tiếp tục phát triển. Để việc chữa trị có hiệu quả, lâu dài cần phải tác động từ bên trong lẫn bên ngoài bằng cách kết hợp xử lý nám trên bề mặt da, vừa ngăn chặn việc hình thành nám từ bên trong cơ thể. Do đó, ngoài kem trị nám, các sản phẩm trị nám dạng viên uống ra đời, giúp giải quyết phần nào nỗi lo của chị em.

Hythiol - C hợp chất trị nám mới, mang đến hiệu quả trị nám, tàn nhang.

Sau nhiều nghiên cứu, các chuyên gia da liễu chỉ ra 3 loại hợp chất có tác dụng giải quyết tình trạng nám và tàn nhang:

Hythiol: giúp làm sáng và mờ dần đi những đốm nâu trên da gây ra bởi ánh nắng mặt trời, loại bỏ các tác nhân gây ảnh hưởng đến da từ môi trường để mang lại một làn da khỏe mạnh, mịn màng và trắng sáng.

Acid Ascorbic (vitamin C): duy trì một làn da khỏe mạnh chống lại tia cực tím (UV), khói thuốc lá và các chất ô nhiễm, giúp cải thiện cấu trúc da, giảm đốm nâu, giảm sự xuất hiện của nếp nhăn, giúp ngăn ngừa sự hình thành của các đốm đen trên da...

L-cysteine: hợp chất giải độc của có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Đây cũng là thành phần góp phần sản xuất Vitamin C và E bảo vệ tế bào khỏi các chất độc hại, làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên, mang đến làn da trắng mịn.

(Nguồn: Mỹ phẩm ngoại nhập)