3 hiểu lầm tai hại về tắm trắng

Một số phương pháp tắm trắng không an toàn, cho hiệu quả nhanh chóng đã khiến không ít người vô tình tự hủy hoại làn da của chính mình.

Không nên quá tin tưởng những phương pháp thiếu an toàn, biến da đen thành trắng nhanh chóng, để bảo vệ sự an toàn làn da của mình.

Biến da đen thành da trắng

Thạc sĩ - bác sĩ Vũ Ngọc Quý (bác sĩ da liễu tại Saigon Smile Spa) cho biết đây là suy nghĩ “không tưởng”, bởi màu da là do số lượng sắc tố melanin đã được quy định tự nhiên trong cơ thể, những gì làm trái với tự nhiên có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Mặc dù vậy, bác sĩ Quý cho biết, tắm trắng có thể giúp làn da tươi sáng và mịn màng hơn màu sắc da ban đầu nhờ hai cơ chế tác động phù hợp với sinh lý làn da.

Thứ nhất, làm bong tróc các tế bào da chết xỉn màu ở lớp sừng trên cùng. Vì là tế bào da chết nên việc loại bỏ nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, giúp cơ chế sản sinh tế bào da mới thay cho tế bào da chết được kích thích mạnh, da sáng trắng hơn.

Thứ hai, bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho làn da như vitamin C, A, E, tế bào da khỏe mạnh, sửa chữa các tế bào hư hỏng để cải thiện sắc tố của da, không cho phép melanin sản sinh bất thường nhằm ngăn chặn tình trạng đen sạm da. Cơ chế này đã được các nhà khoa học Nhật Bản chứng minh trong phương pháp làm trắng da Takano đặc trưng, đang được nhiều chị em tín nhiệm. Tham khảo cơ chế khoa học làm trắng da này tại đây.

Lưu Hương Giang khôi phục làn da sáng hồng với phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản.

Da trắng ngay sau một lần tắm trắng

Rất nhiều người không biết rằng, họ từng sở hữu làn da tươi sáng hơn rất nhiều so với màu da hiện tại. Theo năm tháng, làn da bị xỉn lại, mất độ bóng bởi ảnh hưởng xấu từ ánh nắng mặt trời, môi trường, stress và cả quy luật lão hóa tự nhiên. Nhưng sự lão hóa này là một quá trình tính bằng năm. Do đó, để khôi phục màu sắc của da, bạn cũng cần một quá trình tự nhiên, nói cách khác, tắm trắng là một liệu pháp điều trị khoa học, chứ không phải liều thuốc tiên. Vì vậy, bạn cần thận trọng trước những phương pháp tắm trắng không an toàn.

Để quá trình hồi phục màu sắc tươi sáng của làn da không cần phải tính bằng năm, những người sáng chế ra phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản đã rút ngắn quá trình này bằng cách tăng độ thẩm thấu các dưỡng chất vào da lên gấp 1.000 lần bằng công nghệ phân tử Nano siêu nhỏ. Bởi thế, chỉ cần sau 5 đến 10 buổi trị liệu (trong khoảng 1 đến 2 tháng), bạn đã có thể lấy lại làn da trắng sáng trước đây. Tìm hiểu kỹ hơn về công nghệ này tại đây.

Công nghệ thẩm thấu giúp rút ngắn thời gian làm trắng da.

Da có khả năng tự chống nắng

Nhiều người cho rằng sau tắm trắng, làn da của bạn có khả năng tự chống nắng. Tuy nhiên, đó là một hiểu lầm tai hại. Thực tế, làn da của bạn khỏe mạnh hơn, tăng cường sức đề kháng để ngăn ngừa các bệnh về da, chứ không thể tự chống chọi với ánh nắng. Theo tư vấn của bác sĩ Vũ Ngọc Quý, bạn luôn cần thoa kem chống nắng một cách đầy đủ, cứ cách 2 đến 3 tiếng lại thoa một lần cho dù mùa hè hay mùa đông, ngoài trời hay ở trong nhà. Bạn có thể tham khảo thêm lời khuyên của bác sĩ về tắm trắng tại đây.

