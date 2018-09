3 điều cần biết trước khi phẫu thuật nâng mũi

Tìm hiểu kỹ trước khi thẩm mỹ sẽ giúp bạn tránh rơi vào tình trạng 'tiền mất tật mang'.

Hiểu đúng và kỹ lưỡng trước khi quyết định phẫu thuật nâng mũi sẽ giúp bạn hạn chế được những tổn thương sau hậu phẫu. 3 điều sau đây sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trước khi đi phẫu thuật nâng mũi

Chỉ cần một chút thay đổi ở vùng mũi, gương mặt sẽ sáng và thu hút hơn rất nhiều. Ảnh minh họa

Lựa chọn địa điểm nâng mũi uy tín, an toàn

Việc lựa chọn những cơ sở thẩm mỹ có đủ giấy phép và điều kiện đạt chuẩn y tế an toàn như: phòng mổ, trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao, chăm sóc sau hậu phẫu … giúp bạn an tâm khi phẫu thuật và để bảo đảm an toàn cho sức khỏe cũng như kết quả thẩm mỹ được trọn vẹn.

Gặp bác sĩ tư vấn, giải đáp thắc mắc

Tìm hiểu, hỏi thăm những người từng có kinh nghiệm phẫu thuật tại nơi bạn chọn thẩm mỹ để nắm bắt thông tin về đội ngũ bác sĩ tại đó. Khi được gặp bác sĩ trực tiếp phẫu thuật tư vấn, bạn nên hỏi rõ để được giải đáp tất cả thắc mắc. Bác sĩ cần phải chỉ ra và cam kết chất lượng cho phác đồ điều trị của bạn.

Phương pháp, chất liệu nâng mũi phù hợp

Bạn nên lưu ý là không phải dáng mũi nào cũng phù hợp với khuôn mặt. Bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ và căn cứ vào nguyện vọng của bản thân cũng như hình dáng mũi hiện tại để lựa chọn một kỹ thuật, dáng mũi phù hợp, mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao và an toàn.

Bác sĩ sẽ thăm khám, tư vấn dáng mũi thích hợp với khuôn mặt sao cho hài hòa các đường nét.

Nâng mũi chuẩn S-line 3D

Nhiều phương pháp thẩm mỹ giúp hoàn thiện vẻ đẹp cho những chiếc mũi thấp tẹt, to, thô, không cân đối. Giải pháp nâng mũi S-line theo tiêu chuẩn 3S tại Khơ Thị trả lại cho bạn dáng mũi cao đẹp, tự nhiên. Phương pháp này là sự tích hợp của nhiều kỹ thuật mũi, kết hợp sụn tự thân và sụn nhân tạo, không chỉ mang lại một chiếc mũi đẹp mềm mại mà đảm bảo an toàn, không biến chứng và duy trì kết quả lâu dài. Đặc biệt, nó còn khắc phục hầu hết mọi biến chứng mà ca phẫu thuật mũi trước đó gây ra.

Hình ảnh trước và sau khi nâng mũi S-line 3S.

