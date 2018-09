3 dấu hiệu tắm trắng không an toàn

Những dấu hiệu dưới đây sẽ giúp bạn nhận diện được phương pháp tắm trắng nào thiếu an toàn.

Da bị bong tróc, bỏng rát - Đây là dấu hiệu thường xuất hiện sau 3 đến 7 ngày khi bạn sử dụng phương pháp lột tẩy làm trắng da. Giải thích cho hiện tượng này, các bác sĩ đã chỉ ra rằng, trong các sản phẩm tẩy trắng thường chứa các chất có chức năng tẩy da mạnh như: hydroquinone, thủy ngân, đặc biệt là corticoid. Việc lạm dụng thành phần này sẽ gây bong tróc, ngứa rát, xuất hiện mụn, thậm chí người dùng còn mắc chứng suy gan, suy thận, hoặc ung thư. Theo đó, hỗn hợp các chất hóa học có trong phương pháp lột tẩy này làm bóc tách lớp sừng ngoài cùng của da, không chỉ là tế bào da chết mà còn gồm cả những nhân tố bảo vệ da. Kết quả, da của bạn sẽ gặp phải hiện tượng bong tróc, thậm chí là bỏng rát, nhất là thời điểm mùa hè khi mà ánh nắng chứa tia cực tím nhiều nhất trong năm dễ dàng gây hại cho da.

Nếu tắm trắng không an toàn, da bạn có thể bị bong tróc và bỏng rát.

Da trắng bệch, xanh xao - Nếu bạn gặp phải hiện tượng da trở nên trắng bệch, xanh xao, nổi rõ các mạch máu li ti thì đây là những “biến chứng” sau khi tắm trắng không an toàn. Thực tế, quy luật thay da chỉ diễn ra ít nhất sau khoảng 28 ngày, các tế bào da cũ chết đi và tế bào da mới được hình thành để thay thế, các tế bào da mới phải trắng hồng và khoẻ mạnh hơn. Do can thiệp thô bạo vào cơ chế thay da tự nhiên, các phương pháp lột tẩy làm trắng da siêu tốc nhanh chóng làm lộ ra lớp da non, kéo theo tình trạng da trắng xanh, yếu ớt sau khi tắm trắng.

Da bị mẩn đỏ, kích ứng - Cùng lúc nhiều hóa chất có trong các phương pháp lột tẩy làm trắng da tác động lên da, khiến da bạn phải chống cự “yếu ớt” và làn da sẽ có phản ứng ngược trở lại. Ngoài các dấu hiệu chính là ngứa, da sẽ có vết xước, nổi mẩn đỏ với nhiều hình dạng khác nhau. Nếu càng gãi thì các mẩn đỏ càng rõ hơn và ngứa nhiều hơn.

Các nguyên liệu làm đẹp tự nhiên của Nhật như: cám gạo, ngọc trai, mặt nạ tổ yến, đặc biệt mặt nạ vitamin C... cung cấp nhiều dưỡng chất và các vitamin cần thiết để làm sáng và khỏe mạnh làn da. Các dưỡng chất này cũng giúp tăng sức đề kháng, bảo vệ da khỏi sự tác động của môi trường mà không lột tẩy hay kích ứng. Bên cạnh đó, để tăng hiệu quả các chuyên gia thẩm mỹ Nhật Bản đã ứng dụng công nghệ Nano có trong trị liệu tắm trắng giúp tăng độ thẩm thấu của vitamin C vào da gấp 1.000 lần so với các phương pháp truyền thống khác. Từ đó, lượng Vitamin C được thẩm thấu trọn vẹn vào da, ngăn chặn sự sản sinh các hắc sắc tố melanin (nguyên nhân gây sạm màu da), sửa chữa các tế bào da bị tổn thương, kích thích tế bào mới phát triển, giúp da sáng hồng đồng đều, mịn màng và trẻ hóa dần dần sau 5 đến 10 buổi trị liệu.

