3 dấu hiệu chứng tỏ bạn đã già

Quá trình lão hóa thường xuất hiện âm thầm khiến chị em chủ quan, không ngăn chặn và chữa trị kịp thời.

Theo bác sĩ Vũ Thái Hà - cố vấn da liễu hơn 10 năm kinh nghiệm tại một hệ thống làm đẹp uy tín, phái đẹp cần ghi nhớ các tín hiệu sớm của tuổi già để chuẩn bị cho cuộc chiến níu giữ thanh xuân.

Da tay nhăn nheo

Thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng và các đồ vật chứa nhiều vi khuẩn, lại ít được chú ý chăm sóc, khiến cho đây là vùng da đầu tiên bị các nếp nhăn, chân chim, đồi mồi ghé thăm. Đeo găng tay, dùng kem chống nắng, thoa retinoid, bổ sung các chất chống oxy hóa là những việc bạn nên thực hiện thường xuyên để bảo vệ da tay.

Chuyên gia da liễu khuyên bạn nên chăm sóc da bàn tay hàng ngày ngay khi bước qua tuổi 20.

Da cổ chùng nhão

Da cổ khá mỏng (chỉ bằng 2 phần 3 da mặt) nên rất nhạy cảm và sớm phải hứng chịu những dấu hiệu của tuổi tác. Chăm chỉ massage cổ, bổ sung vitamin E và các chất chống oxy hóa trong quả chuối là một trong những chiêu hữu hiệu giúp vùng da này luôn mịn màng, tươi trẻ.

Vết chân chim vùng đuôi mắt

Từ 25 tuổi, các sợi collagen và elastin, duy trì sự đàn hồi, săn chắc của làn da không còn được như trước. Sự xuất hiện của vết chân chim nơi khóe mắt, nếp nhăn ở miệng, rãnh mũi khiến chị em lo lắng bởi các khuyết điểm này không dễ che giấu.

Nôn nóng trong công cuộc phục hồi nhan sắc, chị em tìm đến các biện pháp như sử dụng các chất làm đầy kém chất lượng hoặc căng da không an toàn. Theo bác sĩ Hà, những biện pháp đó thực chất chỉ làm cho liên kết giữa các sợi collagen giòn và dễ đứt gãy hơn. Thay vì can thiệp dao kéo, phái đẹp nên thường xuyên bổ sung các dưỡng chất tự nhiên lành tính như arbutin, glutathinone, các loại Vitamin B, C, E… và các khoáng chất để nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ bên trong. Các chất này được xử lý trên dây chuyền công nghệ cao, hiện đại tại Hàn Quốc mang tên Baby Face.

Thiết bị Vital Injector tiên tiến trong liệu trình Baby Face đang đẩy sâu và khoá chặt các tinh chất quý trong da để thực hiện nhiệm vụ vừa làm trắng vừa chống lão hóa.

Với khả năng ngăn cản quá trình tổng hợp hắc tố melanin, tăng liên kết sợi collagen chùng nhão, tạo ẩm và cân bằng nước, Baby Face giúp da dần sáng hồng, mướt mịn, đảo ngược lão hóa, thách thức tuổi tác, làn da đàn hồi tốt hơn và căng mọng lên trông thấy. Sau khi được khóa chặt trong da,các dưỡng chất sẽ âm thầm hoạt động, tối ưu hoạt tính chống oxy hóa, tạo lớp màng chắn chống lại các tia UV và ngăn chặn mọi nguy cơ nhiễm khuẩn từ bên ngoài.

Tại Việt Nam, Hoa hậu Đặng Thu Thảo là một trong những người tiên phong sử dụng công nghệ hiện đại này. Chỉ sau 3 buổi trị liệu Baby Face, làn da của hoa hậu không những trắng lên 2 tông mà cấu trúc da còn trở nên khỏe mạnh, săn chắc.

(Nguồn: Lavender Spa)