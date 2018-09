3 công thức mặt nạ cho làn da sáng mịn

Dưỡng trắng da bằng mặt nạ với các thành phần thiên nhiên như đậu nành, sữa chua... là phương pháp làm đẹp được chị em yêu thích hiện nay.

Đậu nành làm trắng da

Gần đây, công thức làm đẹp từ đậu nành được nhiều người trẻ sử dụng. Do chứa nhiều vitamin, dưỡng chất và estrogen, đậu nành luôn nằm trong danh sách những nguyên liệu làm trắng da được chị em yêu thích, giúp da căng mịn, ngăn ngừa lão hoá.

Mặt nạ đậu nành giúp ngăn ngừa lão hóa, đem lại làn da căng mịn.

Cách làm mặt nạ đậu nành khá đơn giản, theo các bước sau: trộn bột đậu nành và đậu xanh theo tỷ lệ 1:1, sau đó, hòa cùng một ít nước (sữa càng tốt) thành hỗn hợp sánh đặc. Bạn đợi 5 phút cho hai hỗn hợp bột hòa quyện vào nhau rồi đắp lên mặt, thư giãn cho đến khi mặt nạ khô và rửa sạch với nước lạnh.

Kiên trì thực hiện phương pháp làm đẹp này từ 2 đến 3 lần một tuần, sau một tháng, bạn sẽ thấy làn da thay đổi rõ rệt, đẹp và mịn màng hơn.

Sữa chua dưỡng da sáng mịn

Sữa chua chứa lượng vitamin và khoáng chất dồi dào có lợi cho da, cùng hàm lượng axit lactic có khả năng thanh tẩy nhẹ nhàng, hàn gắn tổn thương trên da, đồng thời giúp làm sáng da về đêm và làm mờ các vết thâm do mụn để lại.

Ngoài ra, sữa chua giúp hỗ trợ sự phát triển và vận hành hoạt động của các tế bào, có tác dụng dưỡng ẩm da và bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây hại. Sữa chua còn làm chậm quá trình lão hóa thông qua việc đấu tranh với các gốc tự do - nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vết nhăn do lấy đi oxy từ tế bào da.

Sữa chua giúp da sáng mịn, mờ vết thâm.

Cách làm mặt nạ sữa chua: trộn đều sữa chua, mật ong và yến mạch theo tỷ lệ 1:1:1. Bôi một lớp hỗn hợp mỏng lên da mặt bằng ngón tay và để nguyên 15 phút, sau đó rửa mặt thật sạch với nước ấm và rửa lại mặt bằng nước lạnh để làm se khít lỗ chân lông. Bạn nên chọn sữa chua không đường để đạt hiệu quả tối đa và phòng tránh mụn tấn công.

Công thức mặt nạ kết hợp sữa chua và đậu nành từ Nhật

Việc chuẩn bị các nguyên liệu để làm mặt nạ dưỡng da đòi hỏi nhiều thời gian và sự tỉ mỉ, khiến chị em “chùn bước”. Vì vậy, mặt nạ sữa chua đậu nành Tojunhime là lựa chọn phù hợp cho những quý cô bận rộn muốn sở hữu làn da khỏe mạnh, trắng sáng và mịn màng mà không mất nhiều thời gian.

Thành phần hoàn hoàn tự nhiên từ sữa chua và đậu nành đem lại làn da trắng mịn, tăng cường độ đàn hồi và dưỡng ẩm cho da.

Sự liên kết giữa sữa chua và đậu nành vừa giúp làm sạch da, vừa hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa mụn tái phát.

Cách sử dụng mặt nạ Tojunhime: rửa sạch mặt với nước ấm, lau khô và thoa đều sản phẩm lên mặt, tránh vùng mắt, miệng và thư giãn từ 5 đến 10 phút. Sau đó, rửa sạch với nước ấm và thoa kem dưỡng ẩm. Mỗi tuần, bạn có thể thực hiện phương pháp này 2 lần, các nốt mụn giảm sưng và có dấu hiệu mờ đi đáng kể, không những vậy, ngay cả làn da cũng trắng sáng, mịn màng. Xem hướng dẫn sử dụng tại đây.

Mặt nạ Tojunhime là sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thiên nhiên, được sản xuất tại Nhật Bản bởi công ty BC Link. BC-Link Nhật Bản được thành lập năm 1995, công ty cùng tập đoàn Brain Cosmos Co và Ltd là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tại xứ sở hoa anh đào. Xem chi tiết tại đây.

(Nguồn: Công ty TNHH BC Link)