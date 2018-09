3 bí quyết làm trắng da tự nhiên

Bột nghệ, me hay sự kết hợp giữa sả và húng quế là 3 cách làm trắng da tự nhiên được nhiều chị em ưa chuộng.

Bột nghệ là nguyên liệu mang đến nhiều lợi ích, trong đó mang đến hiệu quả trắng da thiết thực.

Làm trắng da với bột nghệ

Bột nghệ là một trong những cách làm trắng da đặc trưng của phụ nữ châu Á, trong đó có phụ nữ Thái. Tuy nhiên với phụ nữ Thái, tinh hoa của cách làm trắng da phụ thuộc vào sự kết hợp giữa bột nghệ, bột gạo cùng với tinh dầu đàn hương.

Để có được loại mặt nạ giúp trắng da an toàn và hiệu quả, chị em cần chuẩn bị 2 thìa bột nghệ, một tách tinh dầu gỗ đàn hương, 2 thìa canh bột gạo cùng một cốc tinh dầu hoa nhài. Đem tất cả các nguyên liệu này trộn đều tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Lấy hỗn hợp thu được thoa lên da, massage nhẹ nhàng và thư giãn khoảng 30 phút trước khi rửa sạch lại bằng nước sạch.

Với phương pháp này, không chỉ giúp chị em sở hữu làn da trắng và mềm mại hơn mà còn giúp che mờ khuyết điểm trên da đồng thời giúp trị nám da và tàn nhang hiệu quả.

Làm trắng da tự nhiên với me

Không chỉ là một loại gia vị trong bếp, me còn có những tác dụng bất ngờ cho việc làm đẹp. Phụ nữ xưa thường sử dụng me để giúp trắng da, se khít lỗ chân lông. Chỉ cần chuẩn bị một thìa mật ong, một thìa nước cốt me cùng 4 hộp sữa chua không đường là bạn đã sở hữu công thức làm trắng da tự nhiên với me hiệu quả.

Không chỉ là một nguyên liệu, một món ăn vặt ưa thích, me còn được sử dụng làm nguyên liệu tắm trắng an toàn và hiệu quả.

Cách làm: Bạn trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị, sau đó thoa đều hỗn hợp trên da và massage nhẹ nhàng trước khi tắm sạch với nước mát. Đây là cách tắm trắng áp dụng cho toàn thân. Kiên trì thực hiện 2-3 lần một tuần liên tục sẽ thấy da trắng sáng và mịn màng rõ rệt. Tuy nhiên với cách tắm trắng này, da sẽ dễ kích ứng, nên chị em cần bôi thử một ít lên cổ trước, nếu có dấu hiệu ngứa thì không sử dụng nữa.

Cách tắm trắng da với sả và húng quế

Nếu có ý định làm một "spa handmade" tại nhà để thư giãn cuối tuần, cách làm đẹp da tự nhiên với sả và húng quế là sự chọn lựa thích hợp.

Chuẩn bị 10 củ sả, 300g gừng, 200g húng quế, 5 quả chanh nguyên vỏ. Cho tất cả các nguyên liệu vào đun sôi, khi nước sôi, đun tiếp tục trong 10 phút nữa. Khi nguội bớt, bạn dùng nước này để tắm, sau đó dùng khăn lau khô. Chú ý không nên dùng sữa tắm hay xà bông khi thực hiện cách tắm trắng này và thực hiện đều đặn một tuần 2 lần để mang đến hiệu quả tắm trắng như ý.

Bộ kem tắm trắng cao cấp Sakura Super White Pro.

Để sở hữu làn da trắng mịn màng, ngoài việc áp dụng các cách giúp trắng da theo phương pháp tự nhiên, chị em còn có thể sử dụng các loại kem tắm trắng chuyên biệt. Bộ kem tắm trắng cao cấp Sakura Super White Pro không chỉ mang đến hiệu quả trắng da sau một thời gian ngắn sử dụng, đây còn là phương pháp tắm trắng giúp chị em có cảm giác như đang tận hưởng dịch vụ tại một spa thực thụ.

Ưu điểm của bộ kem tắm trắng cao cấp là thích hợp cho mọi loại da, không gây kích ứng nhờ chiết xuất từ những tinh chất dịu nhẹ. Tuân thủ theo đúng lộ trình spa cao cấp của Nhật Bản, bộ kem tắm trắng spa Sakura Super White Pro System sẽ đem lại cho phái đẹp làn da trắng hồng, mềm mịn như lụa nhờ những tinh chất thảo dược thiên nhiên quý hiếm. Sản phẩm được phân phối tại Mỹ Phẩm Ngoại Nhập.

Liên hệ: Công ty TNHH một thành viên Thương mại Mỹ phẩm Hoa Anh Đào

Lầu 11, tòa nhà Jabes 2, số 110 Cách Mạng Tháng 8, phường 7, quận 3, TP HCM Hotline: 0902 63 64 39 - 0916 422 911 Website: myphamngoainhap.vn/

(Nguồn: Mỹ phẩm Hoa Anh Đào)