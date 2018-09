3 bí quyết giữ dáng của Taylor Swift

Khẩu phần ăn hợp lý, luyện tập thường xuyên, luôn vui tươi, thoải mái là những tuyệt chiêu giúp nữ ca sĩ luôn giữ được phom dáng chuẩn mực.

1. Chăm chỉ tập luyện

Không chỉ nổi tiếng với giọng hát nội lực, gương mặt hút hồn mà Taylor Swift còn được ngưỡng mộ bởi đôi chân dài thon gọn. Để có được vóc dáng chuẩn mực như vậy, công chúa nhạc đồng quê phải thực hiện bài tập cardio chạy bộ 60 phút/ ngày dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên riêng. Người đẹp không chú trọng vào các động tác rèn cơ bắp nhiều bởi mục đich của cô là tăng sự dẻo dai, chuẩn bị sức khỏe tốt cho các show diễn.

Ngoài ra, nữ ca sĩ thường ưu tiên đi bộ cho mồ hôi thoát ra nhiều để loại bỏ được mỡ thừa và giúp cơ thể luôn săn chắc.

2. Chế độ ăn uống

Giọng ca You Belong With Me chú trọng vào việc hạn chế tiêu thụ cà phê và đồ ăn có đường bởi chúng khiến da nhanh bị lão hóa. Bên cạnh đó, ngôi sao uống nhiều nước mỗi khi có thể nhằm cung cấp độ ẩm tự nhiên, giúp da luôn mềm mại. Khẩu phần ăn trong tuần của cô có một số thực phẩm như xà lách, sữa chua và bánh mỳ.

Tuy nhiên, cứ vào cuối tuần, người đẹp tự thưởng cho mình bữa ăn thỏa thích gồm bánh mỳ kẹp thịt, khoai tây chiên, bánh nướng, kem tươi do chính mình làm. Taylor rất thích đồ nướng, cô ăn nhiều nhưng cũng tập thể dục nhiều nên phom dáng luôn mảnh mai.

3. Loại bỏ stress

Stress là một trong những nguyên nhân khiến tuổi trẻ bị rút ngắn bởi da nhanh lão hóa, chảy xệ và cơ thể mất cân bằng, dẫn đến tăng cân. Do vậy, mặc dù phải hoàn thành khối lượng công việc lớn nhưng nữ ca sĩ luôn thực hiện với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Quan điểm của cô là: "Bạn có 24 giờ một ngày, thay vì mệt mỏi, bạn nên tập trung năng lượng làm việc để đạt hiệu quả bởi khi đó cơ thể được hoạt động nhiều và thời gian cũng không bị lãng phí".

Lê Hằng