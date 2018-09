12 triệu đồng cho da trắng đón Giáng sinh

Một liệu trình tắm trắng cao cấp Takano Nhật Bản tại Saigon Smile Spa với 5 buổi trọn gói chỉ còn 12 triệu đồng.

Mùa Giáng sinh với các tín đồ yêu thích shopping, làm đẹp… là mùa giảm giá, mùa khuyến mại. Không quá khó để bạn nhận ra những tấm biển hiệu cỡ lớn với các mức giá khuyến mãi “khủng” cùng nhiều phần quà ưu đãi cộng thêm. Giảm giá vốn là một “cơ hội vàng” không thể bỏ qua, nhưng nó chỉ có giá trị và khiến bạn hài lòng nếu bạn đồng thời lựa chọn được các sản phẩm, dịch vụ tốt, hiệu quả.

Nếu mê đắm làn da trắng sứ của các mỹ nhân V-biz như ca sĩ Lưu Hương Giang, diễn viên Ốc Thanh Vân, Hoa hậu Thùy Lâm, Á hậu quý bà thế giới Thu Hương… thì cơ hội giảm 20% cho tắm trắng Takano Nhật Bản là một giải pháp dịp cuối năm này. Theo đó, một liệu trình tắm trắng cao cấp Takano Nhật Bản tại Saigon Smile Spa với 5 buổi trọn gói chỉ còn 12 triệu đồng. Đặc biệt, bạn còn được tặng thêm một buổi trị liệu miễn phí, nâng mức chi phí bạn tiết kiệm được lên đến 40%.

Các mỹ nhân V-biz tự tin với làn da trắng sứ nhờ tắm trắng cao cấp Takano Nhật Bản. Chi tiết về phương pháp này, xem tại đây.

Tắm trắng Takano Nhật Bản là công nghệ tắm trắng thân thiện, dựa trên các nguyên lý làm trắng da tự nhiên, đã đạt Cúp Tin Dùng cho “Dịch vụ Làm trắng da tốt nhất” năm 2013 vào tháng 11 vừa qua. Theo bác sĩ da liễu Vương Thế Bích Thanh - bác sĩ tư vấn tại Saigon Smile Spa: tắm trắng là một trị liệu thẩm mỹ cao cấp, yếu tố an toàn luôn cần đặt lên hàng đầu. Phương pháp tắm trắng nhằm triệt tiêu melanin sẽ nguy hiểm, bởi melanin có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi tia UV giúp giảm khả năng bị ung thư da. Tại Saigon Smile Spa, tất cả phương pháp tắm trắng đều nhằm hạn chế nguyên nhân gây gia tăng bất thường melanin, cân bằng lại lượng melanin cân đối trong cơ thể, từ đó làm sáng da một cách tự nhiên và an toàn.

Trọn gói liệu trình tắm trắng 5 buổi là một bữa “tiệc dinh dưỡng” quý và cao cấp dành cho làn da bạn vào mùa hanh khô. Các dưỡng chất được thẩm thấu sâu giúp làn da khỏe mạnh, trắng hồng từ bên trong. Để tăng hiệu quả làm trắng da toàn thân, phương pháp tắm trắng đẳng cấp đến từ Nhật Bản này sử dụng mặt nạ vitamin C công nghệ Nano tiên tiến. Hạt Nano là những phân tử siêu nhỏ, có kích thước chỉ bằng 1/2000 kích thước lỗ nang lông, nên dễ dàng “vận chuyển” vitamin C len lỏi vào các tế bào da ở sâu bên dưới. Độ thẩm thấu của vitamin C vào da theo phương pháp này được chứng minh gấp 1.000 lần so với các phương pháp truyền thống.

Ca sĩ Lưu Hương Giang trải nghiệm tắm trắng Takano Nhật Bản.

Ca sĩ Lưu Hương Giang chia sẻ: “Khi đưa phương pháp tắm trắng Takano Nhật Bản về hệ thống spa của mình, Giang là một trong những người đầu tiên trực tiếp trải nghiệm và kiểm định chất lượng của trị liệu trước khi áp dụng cho khách hàng. Điều khiến Giang hài lòng là phương pháp này an toàn, mang lại hiệu quả trắng sáng lâu bền nhưng cũng tiết kiệm thời gian”. Kết quả là sau liệu trình tại spa, Lưu Hương Giang tự tin thu hút mọi ánh nhìn với làn da trắng nõn tươi trẻ khi ngồi trên chiếc ghế nóng của The Voice Kids.

Tắm trắng Takano Nhật Bản vinh dự được bình chọn “Dịch vụ làm trắng da tốt nhất” 2013.

Để cảm ơn khách hàng đã bình chọn phương pháp làm trắng da tại Saigon Smile Spa là “Dịch vụ làm trắng da tốt nhất 2013", Saigon Smile Spa giảm giá 20% cho các trị liệu làm trắng da mặt và tắm trắng trên toàn hệ thống từ nay đến 31/12. Nghĩa là với trị liệu Takano Nhật Bản, bạn được trừ trực tiếp từ 3 triệu đồng đến 6 triệu đồng cho một liệu trình tắm trắng từ 5 buổi đến 10 buổi. Xem thêm chi tiết các trị liệu làm trắng da và trẻ hóa trong chương trình khuyến mại cho 30 dịch vụ làm đẹp tại đây.

