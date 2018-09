10 ưu điểm của CC Cream Sakura SPF 50

Với nhiều thành phần chiết xuất tự nhiên, kem dưỡng trắng da trang điểm CC Cream Sakura SPF 50 là gợi ý cho làn da bạn gái.

CC Cream Sakura nổi bật với 10 tính năng tích hợp trong một sản phầm (All in One) gồm:

- Làm trắng da se khít lỗ chân lông, ngăn chặn sự xuất hiện của các vết sạm, thâm, nám.

- Chống lão hoá, cải thiện nếp nhăn, mang đến làn da căng mịn.

- Dưỡng ẩm da giúp da mịn và mềm mại.

- Là lớp lót (base) mỏng đẹp tự nhiên.

- Là lớp nền tự nhiên (Foudation) trong suốt.

- Phục hồi da hư tổn sau quá trình tẩy lột, laser.

- Bảo vệ da khỏi tác động của tia tử ngoại, chống nắng phổ rộng UVA/UVB SPF 50.

- Điều chỉnh tông màu da

- Che phủ khuyết điểm.

- Kết cấu dịu nhẹ, không thấm nước.

Sản phẩm được chiết xuất tự nhiên, với các thành phần:

Dịch nhầy của ốc sên (the snail moucous): dịch nhầy ốc sên được đưa vào sử dụng nhằm dưỡng trắng da và xoa dịu làn da khỏi những kích ứng, cung cấp độ ẩm giúp da mềm mại, phục hồi những tổn thương trên bề mặt da, kể cả hư tổn sau quá trình lột tẩy da hoặc điều trị laser. Không chỉ thế, cũng chính nhờ thành phần này mà những vết nám, sạm, tàn nhang, vết thâm dần phai mờ, cải thiện làn da lão hóa, giảm sự xuất hiện các nếp nhăn.

Tinh chất trà xanh và trà trắng: chiết xuất từ trà giúp kích thích tăng trưởng tế bào da, gia tăng lượng Collagen sản sinh và đẩy nhanh quá trình loại bỏ da chết trên bề mặt.

Chiết xuất Arbutin: thành phần này thường xuất hiện trong các sản phẩm thuốc trắng da tự nhiên, với Arbutin, lượng sắc tố da sẽ được kiểm soát, ngăn ngừa Tirosin và cải thiện màu da. Sản phẩm chứa dịch nhầy ốc sên, chiết xuất trà xanh và hoa cúc giúp da sáng màu, mịn màng và mềm mại.

Chiết xuất từ tế bào gốc thực vật như (hoàng Cầm - scutellaria baicalensis, cốt khí củ - polygonum cuspidatum)...: với những thành phần này, tế bào da nhanh chóng được trẻ hóa, da căng mịn và sáng bóng, hỗ trợ phục hồi da hư tổn do tác động từ môi trường.

Chiết xuất từ các loại thảo mộc như cam thảo, hương thảo, cúc La Mã, rau má… giúp xoa dịu làn da và se khít nhanh chóng các lỗ chân lông trên bề mặt Chiết xuất Artemisia Princeps Leaf đẩy nhanh tốc độ sản sinh Collagen, giúp da đàn hồi, săn chắc và căng mịn, gia tăng khả năng phục hồi, tái tạo da

Các hoạt chất Titanium Dioxide, Zine Oxide… còn giúp tăng cường khả năng chống nắng bảo vệ da gấp nhiều lần, tránh da hư tổn do tác động từ môi trường khiến da sạm màu, khô sần và lão hóa. Kem dưỡng trắng da trang điểm CC Cream Sakura không chứa dầu và kết cấu lỏng còn là đặc tính giúp phù hợp với làn da và khí hậu tại Việt Nam.

Sản phẩm kem dưỡng trắng da trang điểm Sakura CC Cream được Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (KFDA) chứng nhận chống lão hóa và xoá nhếp nhăn da đồng thời dưỡng trắng và làm sáng tông màu da, chống nắng hiệu quả, thích hợp cả với da nhạy cảm.

Để sử dụng kem dưỡng trắng da trang điểm CC Cream Sakura SPF 50, bạn chỉ cần rửa sạch mặt, sử dụng nước hoa hồng cho lỗ chân lông se khít và thu nhỏ sau đó cho một ít kem dưỡng da CC Cream Sakura ra tay, chấm đều lên da và tán mỏng.

