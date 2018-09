10 thất bại thảm hại của phẫu thuật thẩm mỹ

Tác giả của bản tình ca đình đám I will always love you cũng là một nạn nhân của phẫu thuật thẩm mỹ. Dolly Parton vốn có khuôn mặt rất xinh đẹp. Vì quá mong mỏi níu giữ tuổi thanh xuân mà bà đã sa đà vào các biện pháp làm đẹp xâm lấn, khiến khuôn mặt biến dạng nghiêm trọng.