10 tấm lưng ong hút mắt của mỹ nhân Việt

Á hậu Huyền My tiết lộ, bơi lội và yoga chính là bí quyết giúp cô giữ được vóc dáng đẹp. Người đẹp chia sẻ, khi bước vào tuổi dậy thì, chiều cao của cô vẫn khá khiêm tốn. Nhờ nghe theo lời khuyên nhủ của bố mẹ tích cực tập bơi mà chỉ tới đầu cấp 3, Huyền My đã cao trên 1m70. Trong số 5 ứng cử viên cho danh hiệu 'Mỹ nhân của năm', Huyền My đang là ứng cử viên sáng giá.