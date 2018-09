10 sao nam mê trang điểm

Ca sĩ Boy George nổi loạn thích cách trang điểm có phần quái dị với đôi mắt vẽ đậm bằng tông màu nổi bật mix cùng son hồng san hô và kẻ lông mày mảnh, dài. Trang phục của giọng ca Do You Really Want To Hurt Me cũng "không giống ai" khi xuất hiện trước ống kính.