10 sai lầm cần lưu ý khi cắt mí mắt

Lựa chọn bác sĩ giỏi chuyên môn và cơ sở thẩm mỹ uy tín là điều bạn nên chú trọng khi muốn thẩm mỹ để sở hữu đôi mắt đẹp tự nhiên.

Rất nhiều bệnh nhân và ngay cả bác sĩ thẩm mỹ cũng nghĩ cắt mí mắt là kỹ thuật đơn giản nên không ít trường hợp sau cắt mí mắt gặp phải biến chứng khó chịu như mắt trợn, mí quá to, mắt giả tạo đờ đẫn, bên to bên nhỏ. Do đó, làm thế nào để cắt mí mắt đẹp, tự nhiên không phải là chuyện dễ dàng mà bác sĩ thẩm mỹ nào cũng có thể thực hiện được.

Đôi mắt đẹp tự nhiên và hài hòa khuôn mặt là điều nhiều chị em mong muốn.

Dưới đây là 10 sai lầm thường xảy ra khi cắt mí mắt:

Cắt mí quá to mà không đánh giá hình dáng mắt có mí đôi bao nhiêu milimet là phù hợp mà độ dày của mí mắt phụ thuộc vào từng người, trung bình chiều dày mí đôi từ 6-7mm.

Lấy quá nhiều mỡ khi cắt mí mắt: điều này làm hốc mắt sâu, mắt giả, không có lớp mỡ đệm.

Lấy quá nhiều da: làm mí mắt trợn, nhắm không kín.

Không giải quyết nếp mí lót: khiến mắt có nhiều nếp sau khi cắt mắt hai mí.

Cắt mí mắt quá to hoặc lấy mỡ nhiều đối với những mắt lồi to.

Cắt mắt hai mí ở những người bị bướu Basedow.

Khâu và xiết cơ nâng mi quá chặt: khiến mắt trợn ngược, lông mi đứng ngang.

Cắt lệch mí hai bên quá nhiều.

Cắt đứt cơ nâng mi gây hiện tượng sụp mi, mắt lờ đờ.

Vội vàng sửa lại mắt hỏng trong giai đoạn mắt chưa phục hồi.

Sau 3 lần phẫu thuật mắt bị hỏng, chị Hoa chịu đựng đôi mắt lờ đờ, già nua, thiếu sức sống.

Giải pháp giúp cắt mí mắt đẹp tự nhiê​n

Chỉ định đúng: khi cắt mí mắt, chỉ định bác sĩ có vai trò quan trọng. Với trường hợp này, cắt mí hay bấm mí, độ dày của mí mắt bao nhiêu là hợp lý tùy thuộc vào cấu trúc mắt từng người.

Độ cao mí mắt người Việt bao nhiêu là hợp lý: quan niệm cắt mí mắt phải làm cho mí thật to và lấy càng nhiều mỡ càng tốt nên thường gặp biến chứng đôi mắt giả tạo, hốc mắt sâu, mí quá to. Với người Việt Nam thì độ dày mí mắt tự nhiên nhất là từ 6 đến 7mm.

Khi cắt mí mắt không nên lấy quá nhiều mỡ hoặc khâu đính cơ nâng mi quá mạnh làm cho mí mắt to và hốc mắt quá sâu

Xử lý da thừa và đuôi mắt cụp khi cắt mí mắt là cần thiết.

