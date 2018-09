10 năm đau đớn với 14 lần thẩm mỹ

Trải qua nhiều đau đớn thể xác, Tina Lê đã lột xác thành công sau khi chi gần 500 triệu để dao kéo 9 bộ phận trên cơ thể.

Từ khi sinh ra, Tina Lê đã không hài lòng với ngoại hình bởi cô cần sự xinh đẹp, hoàn hảo hơn nữa. Cộng thêm tính chất công việc trang điểm đòi hỏi cô phải vẻ ngoài ưa nhìn nên cô đã quyết định nhờ đến công nghệ thẩm mỹ để thay đổi cuộc đời.

Hình ảnh Tina Lê trước khi thẩm mỹ.

Trò truyện với Ngoisao.net, Tina Lê cho hay cô đã thực hiện tất cả 14 ca phẫu thuật gồm: 3 lần làm mũi, 1 lần hạ gò má, 1 lần gọt hàm, 4 lần độn cằm, 1 lần nâng ngực, 1 lần bấm mí, 1 lần chỉnh góc mắt, 1 lần đặt silicon ở môi trên, 1 lần chỉnh răng hô. Năm 2004, ca thẩm mỹ đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện 108, 12 cuộc phẫu thuật sau tại các bệnh viện ở Hà Nội và ca chỉnh răng cuối cùng được làm trong TP HCM cách đây một tháng.

Trước khi dao kéo, Tina phải đến khám tổng quát tim, gan, phổi, chup x-quang, điện tâm đồ, thử máu, phản ứng thuốc gây mê trong 3 ngày. Đối với những ca tiểu phẫu như độn cằm, nâng mũi, bấm mí, thời gian phẫu thuật kéo dài trong 30-45 phút, và sức khỏe bình phục chỉ sau 3-5 ngày. Tuy nhiên, khi gọt hàm, làm răng, hạ gò má, cô phải chịu đau đớn liên tục trong hàng chục ngày vì dao kéo trực tiếp tới phần xương cơ thể.

Ban đầu, để khắc phục nhược điểm mặt gầy, hốc mắt sâu, trũng, gò má cao, cô gái sinh năm 1985 quyết định tiêm filler (chất làm đầy) vào trán, thái dương, hốc mắt, hai má. Tuy vậy, cô đã ngừng sử dụng chất hóa học này khi biết nó khiến da bị rỗ và trở nên cứng như nhựa nếu dùng trong thời gian dài. Thay vào đó, cô quyết tâm hạ gò má để khuôn mặt tròn và cân xứng hơn. Trong thời gian thực hiện dao kéo vùng má, gương mặt cô đau đớn và sưng phù liên tục trong 16-20 ngày.

Trước khi hạ gò má, cô đã độn cằm vào năm 2009 và thất bại do công nghệ làm đẹp thời ấy chưa hiện đại như bây giờ. Lúc đó, chỉ bị tuột nên các miếng độn dịch chuyển sang hai bên mỗi khi cô cười nói. Bên cạnh đó, vết mủ còn bị viêm và chảy nước dịch liên tục. Tiếp đó, cô chờ cho vết mổ lành lại và tiếp tục đi làm cằm lần hai nhưng lại bị dài quá và móp ở hai bên. Cứ thế, phải tới lần phẫu thuật lần thứ 4, Tina mới có được chiếc cằm thon gọn như mong muốn.

Khuôn mặt sưng phù, đau đớn sau khi hạ gò má và gọt hàm.

Chia sẻ về việc chỉnh răng gần đây, Tina tâm sự: "Bây giờ, nếu ai hỏi về chỉnh hình răng hô mình đều cảm thấy rất sợ hãi vì lần này đau đớn hơn tất cả những ca dao kéo trước đó, khuôn mặt đau trong thời gian dài khiến mình khổ sở đến mức không thể tưởng tượng được". Các bác sĩ nhổ 2 răng trên, 2 răng dưới rồi cắt bớt lợi thừa và dùng 4 chiếc nẹp sắt nhỏ để khít lợi trong vòng một tháng. Sau khi ca mổ hoàn thành, cô cảm thấy mệt mỏi do thuốc gây mê hết tác dụng, đồng thời bị nôn suốt, bụng đói mà không ăn được. Toàn bộ vùng lợi bị tê và đau, do đó cô gặp nhiều khó khăn trong việc ăn uống, giao tiếp hàng ngày. Bên cạnh đó, máu ở mũi chảy ra liên tục do ảnh hưởng của việc hạ gò má nên Tina phải uống 8 viên thuốc giảm đau mỗi ngày và cố ngủ nhằm quên đi đau đớn thể xác nhưng nhiều khi không thể chợp mắt được vì đau buốt lên tận óc. Trong 15 ngày đầu sau phẫu thuật, cô chủ yếu ăn cháo loãng và uống sữa do không thể nhai được. Sau đó bắt đầu ăn nhẹ và chỉ nhai được bằng răng trong. Thêm vào đó, cô cũng phải uống rất nhiều thuốc kháng sinh, chống phù nề. Cho tới thời điểm hiện tại, cô vẫn đang phải nẹp lợi và sẽ gỡ những dụng cụ này sau 10 ngày nữa.

Sau mỗi ca thẩm mỹ, cô không phải kiêng khem gì nhiều vì đa phần những vết rạch thường được giấu rất khéo. Thông thường Tina kiêng rau muống trong khoảng một tuần và ăn hải sản sau 4 ngày dao kéo bởi khi trải qua nhiều đau đớn, cơ thể mệt mỏi mất sức nên cô phải chăm chỉ tẩm bổ.

Tina rất hài lòng với gương mặt và vóc dáng hiện tại của mình.

Trong quãng thời gian 10 năm thẩm mỹ, tuy phải chịu nhiều đau đớn và gặp khó khăn liên tục nhưng cô luôn cố gắng tự động viên mình bằng cách nghĩ đến hình ảnh bản thân sẽ được xinh đẹp như mong muốn: "Trong thời gian tĩnh dưỡng, mình vẫn trang điểm cho khách như bình thường. Tuy khuôn mặt có hơi khó nhìn nhưng được làm việc giúp mình cảm thấy vui, thấy cuộc sống tươi mới, phần nào giúp bản thân quên đi đau đớn, mệt mỏi. Mình sẽ không thực hiện thẩm mỹ thêm nữa vì các nét dao kéo trên gương mặt khiến mình rất hài lòng. Thêm nữa là phẫu thuật cũng đau đớn lắm, tốn thời gian và tiền bạc. Mình còn phải làm việc nữa".

Tina chi khoảng 500 triệu cho 14 ca phẫu thuật trong 10 năm và cảm thấy may mắn bởi các ca mổ đem lại kết quả như mong đợi. Cô cho rằng điều quan trọng nhất khi thẩm mỹ là nên tìm đến các cơ sở uy tín với công nghệ tân tiến nhất và có bác sĩ tay nghề cao bởi phương pháp làm đẹp này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chấp nhận thẩm mỹ tức tức bạn đã đồng ý phó mặc tính mạng cho một người lạ.

Lê Hằng

Ảnh: NVCC