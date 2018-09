10 mỹ nhân trang điểm đẹp tại CMA Awards 2014

Giọng ca See You Again Carrie Underwood được đánh giá là một trong những mỹ nhân có phong cách make-up đẹp nhất trên thảm đỏ CMA Awards 2014 với điểm nhấn là đôi mắt vẽ viền đen, dán mi giả có độ dài, rậm vừa phải cùng bờ môi thoa son hồng san hô ngọt ngào.