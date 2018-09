10 mùi hương không bao giờ 'lỗi mốt'

Những dòng nước hoa mang hương cổ điển, mùi gỗ ngọt ngào thường dễ sử dụng vào nhiều mùa, hợp với nhiều người.

Cũng giống như các xu hướng thời trang khác, mỗi năm lại là sự "lên ngôi" của một vài loại nước hoa khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có những dòng sản phẩm qua nhiều năm vẫn được yêu thích và luôn "cháy hàng" như Chanel No. 5 hay CK One... Hương thơm cổ điển, nhẹ nhàng, dễ sử dụng vào nhiều mùa khác nhau chính là lợi thế khiến các dòng nước hoa này.



1. Chanel No. 5

Loại nước hoa "huyền thoại" này được sáng tạo bởi Coco Chanel vào năm 1920 và Marilyn Monroe luôn sử dụng khi đi ngủ. Chính phủ Pháp còn đưa ra bảng thống kê cho thấy, mỗi phút lại có một chai nước hoa Chanel No. 5 được bán ra. Mùi đầu tiên là hỗn hợp dịu nhẹ của hoa hồng, nhài và vani, hương tiếp theo là hoa hồng rực rỡ. Gỗ đàn hương, xạ hương và chút vani sẽ đọng lại thành hương cuối đậm đà và quyến rũ.



2. Charlie Blue

Được Revlon đưa ra thị trường vào năm 1973 và là một trong những loại nước hoa giá phải chăng đầu tiên. Hiện nay, đây vẫn là một lựa chọn tiết kiệm dành cho chị em. Các mùi đặc trưng của Charlie Blue bao gồm gỗ đàn hương, xạ hương, hoa nhài, cây sồi, hoa hồng...



3. Calvin Klein CK One

Đây là dòng nước hoa unisex đầu tiên được tung ra thị trường. Kate Moss chính là gương mặt đại diện cho CK One trong một thời gian dài. Là loại nước hoa dùng được cho cả nam và nữ, mùi hương của nó được chiết xuất từ các loại hoa quả tự nhiên như cam, chanh, hoa nhài hay gỗ đàn hương và hoắc hương... mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp.



4. Elizabeth Taylor White Diamonds

Dù đã được bán ra từ năm 1991 nhưng đây vẫn là một trong những loại nước hoa bán chạy nhất tính đến thời điểm hiện tại. Hương nồng nàn của loại nước hoa này đúng với phong cách cổ điển mà Elizabeth Taylor yêu thích. Hương đầu là lily, hoa cam, tiếp đến là hương hoa huệ, thủy tiên, hoa hồng, hoa nhài... Và cuối cùng là hổ phách, hoắc hương và đàn hương, tạo mùi thoang thoảng quyến rũ.



5. Dior Poison

Dòng nước hoa này được tung ra thị trường từ năm 1985 và gây ấn tượng nhờ thiết kế cũng như cái tên độc đáo. Đây là dòng sản phẩm dành cho nữ giới với hương thơm "hoàng kim" bởi sự pha trộn các hương liệu phong phú, tỉ mỉ, phức tạp, vừa nồng nàn nhưng vẫn ngọt ngào. "Liều độc dược" này đã làm say đắm bao trái tim. Nó có sự kết hợp tuyệt vời của hoa cam, nhài, hồng, gỗ đàn hương, hồng mộc, trầm hương...



6. Dana Love’s Baby Soft

Được ra mắt vào năm 1974, dòng sản phẩm này mang hương hoa tinh tế, nhẹ nhàng. Hương thơm nữ tính này là sự kết hợp của cây phong lữ, hoa nhài, hoa hồng, oải hương, hoắc hương, vani và xạ hương.



7. Guerlain Shalimar

Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của một vị vua Ấn Độ, vì người vợ của mình, Mumtaz Mahal, mà xây nên lăng mộ Taj Mahal - Shalimar, Jacques Guerlain đã tạo ra dòng nước hoa nổi tiếng nhất, mang lại thành công cho bản thân. Mùi hương thanh thoát bắt đầu tự vị ngọt ngào của vani, hương giữ tinh tế với hoa nhài, hoa hồng và tầng hương liệu cuối là gỗ đàn hương, vani, trầm hương...



8. Jean Paul Gaultier Classique

Đây là dòng nước hoa vốn nổi tiếng với thiết kế vỏ chai hình cô gái mặc corset. Classique sở hữu những hương thơm đặc trưng như rượu rum, hoa hồng, vani, hổ phách, gỗ đàn hương...



9. Thierry Mugler Angel

Sản xuất từ năm 1992, Angel của Thierry Mugler là sản phẩm độc nhất vô nhị của dòng hương phương Đông. Đây là một trong những dòng nước hoa bán chạy nhất trong lịch sử. Nó thu hút bởi mùi hương ngọt ngào của cam quýt, dưa hấu, đào lúc ban đầu, sau đó dần chuyển thành hương vani, đàn hương và hoắc hương. Hình ảnh ngôi sao vụt sáng trên bầu trời của chai nước hoa đúng như tên gọi của nó, độc đáo và sáng tạo.



10. Clinique Aromatics Elixir

Aromatic Elixir là dòng nước hoa hương thơm trị liệu của Clinique. Mùi thơm nhẹ nhàng giúp xoa dịu tâm hồn, đánh thức giác quan nhờ hoa cúc La Mã, hoa phong lữ trong hương đầu. Hoa hồng, ngọc lan tây, hoa nhài, huệ... duy trì hương thơm tiếp theo. Tầng hương cuối của rêu sồi, hoắc hương giúp thư giãn tâm hồn.

Thái An