10 khoảnh khắc trang điểm ấn tượng của năm 2014

Selena Gomez vô cùng quyến rũ với lối làm đẹp mang hơi thở cổ điển trên thảm đỏ Met Gala 2014. Son môi trầm ton-sur-ton sắc màu váy áo là điểm nhấn tinh tế, bổ sung sự sang trọng, kiêu sa cho giọng ca Come And Get It.