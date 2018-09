10 ca phẫu thuật thẩm mỹ làm thay đổi cuộc đời

Phẫu thuật thẩm mỹ đã cứu giúp những người tuyệt vọng vì ngoại hình khủng khiếp sau tai nạn, hay những dị tật bẩm sinh bất thường.

Show truyền hình thực tế của Hàn Quốc "Let me in" đã mang đến một cái nhìn khác biệt về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ. Tại đất nước được coi là thiên đường phẫu thuật thẩm mỹ, nơi mà việc chỉnh sửa dung nhan được thực hiện tràn lan và đôi khi bị làm dụng thái quá tới mức người ta quên đi mục đích ban đầu của phẫu thuật chỉnh hình thì show truyền hình này đã nhắc nhớ cho tất cả ý nghĩa nhân đạo của nó. Phẫu thuật thẩm mỹ ban đầu chỉ được sử dụng để sửa chữa các khiếm khuyết bẩm sinh hoặc chỉnh sửa lại các vùng cơ thể bị hỏng do bệnh tật hoặc tai nạn.

Pyo Ga Hee.

Pyo Ga Hee, 21 tuổi mắc bệnh ung thư võng mạc từ nhỏ. Những đợt hóa trị kéo dài triền miên khiến cấu trúc xương mặt và da của cô biến đổi, một nửa gương mặt bị biến dạng. Các bác sĩ phẫu thuật đã phải gắn mắt giả, trồng răng, gọt cằm, sửa mũi… để Ga Hee có diện mạo mới xinh xắn, ưa nhìn hơn và đặc biệt là mang đến cho cô một cuộc sống hoàn toàn khác biệt.

Choi Sun Mi.

Choi Sun Mi, 24 tuổi, vốn là một cô gái rất xinh xắn. Tuy nhiên, tai nạn giao thông năm cô lên 5 đã khiến khuôn mặt của Sun Mi bị biến dạng tới kỳ quái. Càng lớn, khuyết điểm trên gương mặt của cô càng lộ rõ. Bạn bè xa lánh, cuộc sống của Sun Mi bị đảo lộn và gặp rất nhiều khó khăn. Theo các bác sĩ, vùng da mặt của Sun Mi bị tổn thương quá lớn và quá sâu nên cần trị liệu lâu dài để phục hồi. Sun Mi đã trải qua rất nhiều lần trị liệu để có được diện mạo mới.

Jang Ye Seul.

Jang Ye Seul, 20 tuổi, có vấn đề với vòng 1 quá cỡ và bị chảy xệ tới 23 cm. Hồi tiểu học, Jang Ye Seul từng bị quấy rối tình dục vì cơ thể phát triển sớm. Cho tới nay, cô gái 20 tuổi này vẫn phải thường xuyên đối mặt với những tên yêu râu xanh. Vì cơ thể phát triển sớm nên ngực của Jang Ye Seul nhanh chóng trở nên quá khổ và chảy xệ. Cô phải dùng băng vải buộc chặt xung quanh áo ngực để ngực trông nhỏ lại. Vòng 1 quá lớn khiến cô có xu hướng bị gù lưng. Cô không thể ngồi quá lâu vì eo đau, vai mỏi. Cô không thể sử dụng các phương tiện giao thông công cộng hay đi mua sắm, thử đồ như những cô gái khác. Jang Ye Seul đã được các bác sĩ phẫu thuật thu nhỏ vòng 1 lại để không cần khổ sở bó ngực như trước.

Han Sul Hee.

Han Sul Hee có giọng hát lôi cuốn, đầy nội lực và nuôi ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp từ nhỏ. Tuy nhiên, những hạn chế về ngoại hình đã khiến cô không thể theo đuổi niềm đam mê của mình. Khuôn mặt của cô bị nhận xét là quá thô kệch và xấu xí để trở thành ca sĩ. Khi đi casting tại các công ty giải trí, Han Sul Hee còn từng nhận được những lời đề nghị khiếm nhã như "Cô có thể hát sau cánh gà không?" hay "Hãy đeo mặt nạ vào và lên sân khấu". Khuôn mặt Han Sul Hee có khá nhiều khiếm khuyết như cằm dài bất thường, sai lệch khớp cắn nên cô đã phải trải qua vài cuộc phẫu thuật liên tiếp để có được dung nhan ưa nhìn hơn. Han Sul Hee giờ đây đã có thể tự tin theo đuổi ước mơ của mình.

Lee Ji Won.

Lee Ji Won lấy chồng năm 19 tuổi, có thai và sinh con gái đầu lòng. Từ sau khi sinh con, một bên ngực của Ji Won bị teo lại và thối rữa không rõ nguyên nhân. Suốt 3 năm qua, Lee Ji Won luôn mặc cảm và tự ti với vòng 1 mất cân đối. Mỗi khi ra đường, cô phải sử dụng tới 4 - 5 miếng độn ngực và không bao giờ mặc áo hở cổ để không làm lộ "vòng 1 giả". Các chuyên gia cho biết, một bên ngực của Lee Ji Won bị hoại tử trầm trọng. Để khôi phục vòng 1 cho cô, bác sĩ đã phải sử dụng da ở vùng đùi để đắp vào bên ngực bị hoại tử. Giờ đây, ước mơ được thoải mái mặc quần áo tắm hay đến phòng xông hơi với con gái bé bỏng và mẹ của Lee Ji Won đã có thể trở thành hiện thực.

Shim Yu Ra.

Shim Yu Ra, 24 tuổi chịu nhiều đau khổ vì bị gọi là "xấu như phù thủy" và bộ ngực lõm kỳ dị. Yu Ra vốn là một sinh viên giỏi chuyên ngành Marketing nhưng không thể kiếm được việc làm và luôn phải chịu đựng những lời chê bai, nhạo báng vì ngoại hình. Cô thậm chí nhiều lần tìm đến cái chết vì không thể tiếp tục chịu đựng thêm được nữa. Cô đã được các bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình dung nhan và vòng 1, mang đến cho cô một diện mạo và số phận mới.

Kim Eun Ae.

Kim Eun Ae thường xuyên bị chồng chê bai, xỉ vả vì ngoại hình xấu xí. Thời gian cô thai nghén, anh chồng không những không giúp đỡ, chăm sóc và mà bỏ nhà đi liên tục, thậm chí còn đòi li dị. Kim Eun Ae bị sai khớp hàm cắn khiến hàm răng không đều nhau, cằm dài bất thường, gây nên nhiều bệnh lý răng miệng khác. Cô đã được các bác sĩ chỉnh sửa lại vùng hàm để có dung nhan ưa nhìn hơn và đặc biệt là cứu vãn cuộc sống hôn nhân.

Park Dong Hee.

Park Dong Hee, 23 tuổi có chiều cao rất đặc biệt, 1m81 nhưng khuôn mặt và cơ thể lại có nhiều khiếm khuyết: xương hàm nhô, răng xỉn màu, da xấu, nhiều nốt ruồi, cơ thể nhiều mỡ thừa, đặc biệt là vùng bụng. Cô luôn bị trêu chọc, hành hạ vì ngoại hình xấu xí. Các bác sĩ đã quyết định gọt cằm, tái tạo da mặt, chỉnh sửa răng, hàm, cắt bỏ mỡ thừa trên trán và cơ thể, đồng thời, tư vấn giảm cân cho Dong Hee để giúp cô có được ngoại hình cân đối hơn.

Park Jin Bae.

Chàng trai 21 tuổi, Park Jin Bae có vòng 1 không khác phụ nữ có gia đình là mấy. Chính vì đặc biệt này mà Jin Bae vô cùng tự ti, luôn giam mình trong phòng. Ăn uống vô độ và không vận động khiến cân nặng của Park Jin Bae lên tới 143 kg. Sau khi cố gắng giảm cân, các vùng da bị mất độ đàn hồi, chảy xệ càng nhiều thêm. Các bác sĩ đã giúp Park Jin Bae cắt bỏ da thừa và tái tạo lại da để "phù phép" biến "ông lão 21 tuổi" trở thành mỹ nam.

Choi Ji Hae

Choi Ji Hae có bệnh lý răng hàm mặt khá phổ biến của người châu Á. Hàm dưới của cô nhô ra ngoài tới 20mm khiến cằm dài nhọn, bất thường, khuôn mặt gãy, kém cân đối. Cô đã trải qua hơn 80 ngày với nhiều ca phẫu thuật lớn nhỏ như độn trán, cắt mí, gọt mặt, độn cằm, chỉnh sửa xương hàm… để có diện mạo dễ nhìn hơn. Với dung nhan mới mẻ, Choi Ji Hae đã trở thành người mẫu quảng cáo của nhiều trung tâm thẩm mỹ.

