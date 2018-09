10 bí quyết giúp bạn sở hữu làn da trắng khỏe mỗi ngày

Giữ tâm trạng vui vẻ, tinh thần mạnh mẽ, hạn chế ánh nắng trực tiếp và bổ sung các chất dinh dưỡng có tác dụng ức chế sản sinh melanin... là những gợi ý giúp da bạn đẹp hơn.

Chống nắng là điều kiện tiên quyết để có làn da trắng sáng

Để chống lại tia tử ngoại UVB và UVA tổn thương da, bạn nên tránh ánh nắng trực tiếp khi ra ngoài. Do đó, ngoài các kem chống nắng cần phải sử dụng hàng ngày, bạn nên bổ sung các chất dinh dưỡng có tác dụng ức chế sản sinh melanin và chống nắng từ bên trong như Vitamin C liều cao.

Bạn cần phải hạn chế ở ngoài trời trong những thời điểm tia tử ngoại hoạt động mạnh.

Hạn chế ở ngoài trời từ 10h đến 14h

Nếu không cần thiết, bạn nên tránh ở ngoài trời trong khoảng thời gian này bởi đây là thời điểm tia tử ngoại mạnh và gây tổn thương da nhiều nhất.

Làm da trắng sáng càng sớm càng tốt

Bạn cần dưỡng da trắng sáng từ sớm, không nên chỉ bắt đầu khi vừa vào hè. Trước tuổi 25, da có cơ chế “đảo ngược", ngay cả khi xuất hiện các vết sạm, xỉn màu thì da vẫn có thể tự trắng sáng trở lại.

Sau tuổi 25, chỉ khi nào bạn kiên trì sử dụng các sản phẩm làm trắng thì da mới có thể trắng sáng như ban đầu. Do đó, bạn cần duy trì thói quen bổ sung hàng ngày các chất dinh dưỡng có tác dụng làm trắng, đặc biệt hiệu quả là Vitamin C liều cao. Bạn nên lưu ý chọn sản phẩm ít kích ứng dạ dày, an toàn nhưng vẫn hiệu quả.

Không phải tất cả các loại da đều chống nắng như nhau

Thông thường, những làn da sáng màu dễ dàng bị cháy nắng hơn so với da sẫm màu, tùy thuộc vào từng trường hợp như: thời gian tiếp xúc với ánh nắng, thời điểm ở ngoài trời để lựa chọn kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp.

Bổ sung vitamin C mỗi ngày để da luôn trắng sáng, rạng rỡ.

Dưỡng ẩm

Cấu trúc liên kết của lớp sừng, ngay cả lớp bảo vệ cứng đều tan trong nước và lớp màng tế bào, là hàng rào tự nhiên bảo vệ da. Do một nguyên nhân nào đó, liên kết này bị phá vỡ, độ ẩm da bị mất khiến da trở nên khô và xỉn màu. Đặc biệt, phụ nữ làm việc lâu ngày ở máy điều hòa rất dễ bị khô da, vì vậy chị em nên bổ sung Vitamin C thường xuyên. Đồng thời, đắp mặt nạ làm trắng dưỡng ẩm mỗi tuần một lần là biện pháp chống khô da và xỉn màu da hiệu quả.

Duy trì độ ẩm cho da mặt

Duy trì đủ nước là điều quan trọng cho vẻ đẹp làn da. Kem dưỡng ẩm hạn chế mất nước trên lớp bề mặt và tăng cường hàng rào bảo vệ da. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, có thể chọn các sản phẩm có “ceramides”- một trong 3 loại lipids hay chất béo trong da.

Bổ sung Vitamin C là thiết yếu cho làn da trắng sáng tự nhiên từ bên trong

Vitamin C liều cao không chỉ điều hòa các chức năng trong cơ thể và hỗ trợ hệ miễn dịch, mà còn hiệu quả rõ rệt trong cải thiện độ đàn hồi da, ức chế các vết sạm, xỉn màu của da, đồng thời thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen. Vì vậy, để có làn da trắng sáng và săn chắc tự nhiên, lâu dài, bạn cần bổ sung vitamin C hàng ngày với liều phù hợp cho trắng da.

Vitamin C quan trọng với làn da.

Massage cho làn da

Mao mạch ở da gồm hai loại nông và sâu. Các mạch máu sâu điều hòa nhiệt độ cơ thể, các mạch máu nông chịu trách nhiệm cung cấp nguồn dinh dưỡng cho da. Massage cho da cung cấp oxy và tăng cường sức sống cho làn da. Đặc biệt, trong điều hòa massage, co bóp thúc đẩy tuần hoàn máu, giúp tăng tưới máu đến da, do đó, làn da săn chắc và sáng khỏe. Cũng vì nguyên nhân này, bạn nên sử dụng các vitamin C dạng uống giúp hấp thu nhanh vào máu và đến da tốt nhất, làm da trắng khỏe từ bên trong một cách tự nhiên.

Luôn ở trong môi trường lành mạnh

Bạn nên tránh xa các chất kích thích như rượu và thuốc lá, không ăn đồ cay nóng. Chú ý tránh xa nơi có khói thuốc, các loại khí gas có hại cho da, những thực vật trồng trong nhà, giữ không khí luôn sạch sẽ và hàm lượng oxy cao.

Giữ tâm trạng vui vẻ, tinh thần mạnh mẽ

Tinh thần tươi tắn là liệu pháp lôi cuốn chất dinh dưỡng, thu nhỏ lỗ chân lông, tăng cường chuyển hóa và giải phóng năng lượng làm trắng da từ trong ra ngoài. Do đó, da luôn duy trì vẻ rạng rỡ trắng sáng.

Thiên Hà