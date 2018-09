Võ Hoàng Yến ngồi 'ghế nóng' Miss Supranational Vietnam 2018

Siêu mẫu sẽ đảm nhận vai trò 'cầm cân nảy mực' tại cuộc thi cùng người đẹp Minh Tú và 3 vị giám khảo khác.

Là một trong 5 giám khảo của cuộc thi Miss Supranational Vietnam mùa đầu tiên, Võ Hoàng Yến cho biết: "Miss Supranational là một trong những cuộc thi hoa hậu lớn trên thế giới, lần đầu tiên Việt Nam tổ chức để tìm ra gương mặt đại diện tham dự đấu trường quốc tế. Vì vậy, khi doanh nhân Nguyễn Trần Hải Dương - chủ tịch HD Entertainment ngỏ lời mời làm giám khảo, tôi đã đồng ý ngay".

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến.

Siêu mẫu cũng cho biết, bản thân luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các sân chơi nhan sắc. Cô sẵn sàng giúp đỡ các thí sinh, đàn em trong mỗi cuộc thi để các bạn có điều kiện phát triển trong tương lai.

Với Miss Supranational Vietnam, Võ Hoàng Yến mong muốn tìm kiếm một gương mặt ấn tượng để đại diện cho nước nhà, sánh vai cùng các thí sinh tới từ các quốc gia khác. Hoàng yến chia sẻ: "Tôi hy vọng với sự đóng góp của bản thân, các ứng viên được chọn sẽ toả sáng, đồng thời đưa Việt Nam thăng hạng trên bản đồ nhan sắc thế giới".

Võ Hoàng Yến nhắn nhủ các thí sinh của Miss Supranational Vietnam 2018 hãy xem cuộc thi như cuộc chiến của chính mình để thể hiện tất cả những gì bản thân có thể, cố gắng và nỗ lực trong từng thử thách. " Đừng bao giờ nghĩ mình không làm được, bởi sức mạnh tinh thần sẽ giúp các bạn vượt qua mọi thứ. Tôi quan niệm sức mạnh tinh thần là vô hạn. Nếu có nó, bạn sẽ biến nhiều điều không thể thành có thể. Nếu các thí sinh làm tốt những chỉ dẫn, yêu cầu từ ban giám khảo và cố vấn, chúng ta sẽ tìm được một hoa hậu xứng đáng để tham gia đấu trường sắc đẹp quốc tế", Hoàng Yến nói.

Võ Hoàng Yến là giám khảo thứ 2 của Miss Supranational Vietnam 2018.

Ngoài ra, lý do khác để nữ siêu mẫu cá tính nhận lời ngồi ghế giám khảo cuộc thi chính là uy tín của doanh nhân Nguyễn Trần Hải Dương - trưởng ban tổ chức Miss Supranational Vietnam 2018. Theo cô, bà chủ HD Korea Clinic là người làm việc chuyên nghiệp với những dự án được đầu tư nghiêm túc.

Chia sẻ về cuộc thi, doanh nhân Nguyễn Trần Hải Dương cho biết, Miss Supranational Vietnam 2018 nhận được nhiều phản hồi tích cực. Với sự góp mặt của Võ Hoàng Yến, Minh Tú cùng những cái tên được công bố trong thời gian tới, người đẹp gốc Nha Trang tin tưởng cuộc thi sẽ tìm ra đại diện chất lượng cho đấu trường Miss Supranational.

Hoa hậu Hải Dương - trưởng ban tổ chức cuộc thi.

Võ Hoàng Yến sinh năm 1988 tại TP HCM. Cô bắt đầu vai trò người mẫu sau khi lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam qua ảnh 2006. Trong sự nghiệp, người đẹp từng đoạt giải Vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008. Cùng năm, cô trở thành Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và đại diện quốc gia "chinh chiến" tại đấu trường Miss Universe 2009.

Sở hữu đôi chân dài 1,1 m, gương mặt cá tính, cùng thần thái và kỹ năng catwalk ấn tượng, Võ Hoàng Yến thường xuyên được các nhà thiết kế lựa chọn cho vị trí vedette trên nhiều sàn diễn thời trang. Với kinh nghiệm 12 năm hoạt động, cô cũng nhiều lần đảm nhận vị trí là người hướng dẫn, thị phạm cho các thí sinh tại các cuộc thi nhan sắc. Võ Hoàng Yến là giám khảo, mentor của Vietnam's Next Top Model 2017 - mùa All Stars, Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, The Face Vietnam 2018...

Tìm kiếm Miss Supranational Vietnam 2018 tuyển sinh từ 9/6 đến hết 20/7. Các thí sinh có thể nộp đơn đăng ký trực tiếp tại số 186A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP HCM hoặc ghi danh qua website.

Ứng viên phải có quốc tịch Việt Nam, sinh sống làm việc trên toàn thế giới, độ tuổi 18-27, chiều cao từ 1,65 m, giáo tiếp tiếng Anh tốt... Tổng giải thưởng dành cho người chiến thắng lên tới hơn một tỷ đồng và thẻ Platinum sử dụng dịch vụ làm đẹp trọn đời tại HD Korea Clinic.

Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu của BTC).

- Sơ yếu lý lịch (được chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức nơi thí sinh đang học tập và công tác xác nhận trước ngày nộp đơn đăng ký dự thi không quá 30 ngày).

- Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (bản sao có công chứng); hoặc giấy xác nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (giấy xác nhận chỉ có giá trị một tháng kể từ ngày ký).

- Ba ảnh màu cỡ 10 x 15 cm chụp cách thời điểm nộp đơn đăng ký dự thi không quá hai tháng (chân dung, toàn thân, mặc áo tắm).

- Các giấy tờ khác theo quy định cuộc thi như chứng minh nhân dân, hộ khẩu (bản sao có công chứng).

Vòng chung kết tìm kiếm Miss Supranational Vietnam 2018 diễn ra vào tháng 8 tại Hàn Quốc. 12 người đẹp xuất sắc lọt vào đêm thi quyết định sẽ được ban tổ chức lo mọi chi phí đến xứ sở kim chi chinh phục chiếc vương miện danh giá và quyền đại diện Việt Nam tham dự đấu trường Miss Supranational. Suốt quá trình tranh tài, các thí sinh còn nhận được sự chăm sóc kỹ lưỡng với tiêu chuẩn quốc tế.

Thu Ngân