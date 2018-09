Văn Mai Hương lại diện mốt đồ bơi lên sân khấu

Min mở màn chương trình với ca khúc Take me away. Nữ ca sĩ xuất thân từ nhóm ST 319 khoe khả năng vũ đạo đẹp mắt trong sự hò reo của khán giả có mặt. Tiếp nối sau đó là 2 bài hát sôi động One day và Up to you.