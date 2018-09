Tú Vi: 'Sau hôn nhân tôi thay đổi rất nhiều'

Nữ diễn viên 'Quả tim máu' cho biết, từ khi kết hôn, cô bỏ nhiều thú vui cá nhân, thay vào đó học nhiều nữ công gia chánh.

- Sau khi kết hôn, cuộc sống của chị thay đổi thế nào?

- Không biết với người khác thì sao, nhưng với tôi thì là cả một sự thay đổi lớn. Trước khi kết hôn, tôi sống thoải mái và tự do hơn, suy nghĩ cũng phóng khoáng, thích việc gì là có thể chiều chuộng bản thân. Còn sau hôn nhân lại là một ngưỡng cửa khác. Đó không đơn thuần là chung sống mà là sự chia sẻ với người bạn đời từ công việc đến tài chính cũng như tinh thần. Do đó, tôi cũng không thể cứ tự do, phóng khoáng như trước. Hạnh phúc phải là sự xoay trở cho vừa vặn để cả hai cùng cảm thấy thoải mái và bình yên khi chung sống một nhà. Nói chung, tôi phải trưởng thành hơn nhiều lắm.

Việc trở thành người phụ nữ của gia đình khiến suy nghĩ về cuộc sống của Tú Vi có nhiều thay đổi, cô nhận định mình bản lĩnh và trưởng thành hơn nhiều so với ngày xưa.

- Cả hai hoạt động trong cùng một lĩnh vực, khi xảy ra mâu thuẫn, chị xử trí thế nào?

- Tính cách của tôi và Văn Anh khá khác nhau. Ông xã ít nói, trầm lặng. Tôi sôi nổi, hoạt bát và có phần nóng tính. Tuy thế, cả hai vẫn có những quan điểm chung. Đến giờ chúng tôi chưa có mâu thuẫn nào đáng kể. Cả hai vẫn tôn trọng nhau, cùng chung tay xây đắp gia đình và nghiệp diễn.

- Chị có dự định sinh một em bé trong tương lai gần?

- Gần thì chắc là chưa đâu, tôi vẫn còn ham làm việc lắm. Hiện tại, cả tôi và ông xã tập trung vào dự án điện ảnh sitcom chung của hai đứa, vài tháng nữa sẽ ra mắt nên việc có em bé đành để sau.

Mẹ của Tú Vi thường giặt tay đồ diễn của con gái vì sợ máy giặt sẽ làm hỏng những trang phục đắt tiền.

- Ai là người ảnh hưởng tới chị nhiều nhất?

- Đó là mẹ. Mỗi khi có chuyện vui, buồn, tôi luôn tâm sự với bà. Thậm chí, dù đã lập gia đình nhưng trong mắt mẹ, tôi vẫn chỉ là đứa trẻ to xác. Mẹ là người hiểu rõ nhất việc trở thành người phụ nữ của gia đình khó khăn thế nào, nhất là trong thời hiện đại nữa nên luôn chỉ bảo tôi rất nhiều. Có gia đình rồi tôi mới hiểu những khó khăn mà ngày xưa mẹ phải trải qua nên thấy thương bà hơn. Thậm chí, những khó khăn tôi từng hình dung trước khi lập gia đình cũng trở nên dễ chịu hơn rất nhiều nhờ những bài học và lời khuyên từ mẹ.

- Chị từng tâm sự mẹ là người theo sát mình trong mọi sự kiện, bây giờ khi đã lập ra đình thì sao?

- Vẫn vậy thôi. Lần đầu đi diễn, mẹ còn hồi hộp hơn cả tôi nữa. Tôi nhớ mẹ dậy từ rất sớm, sắp xếp mọi thứ xong xuôi rồi giục tôi dậy để hai mẹ con cùng đến địa điểm quay. Lúc tôi diễn, mẹ đứng theo dõi vô cùng chăm chú mà không chịu ngồi ghế đợi làm tôi tự dặn phải hoàn thành vai diễn thật tốt cho mẹ khỏi lo. Từ khi bước vào nghề diễn viên đến nay, mẹ luôn là hậu phương vững chắc nhất của tôi. Thậm chí, nhiều khi mẹ còn tự giặt tay đồ diễn hay đầm của tôi vì sợ máy giặt làm hư các trang phục đắt tiền. Nhờ đôi tay mẹ mà tôi luôn có được hình ảnh long lanh nhất.

Chiếc máy giặt lồng ngang LG với nhiều chức năng thay thế đôi tay bảo vệ quần áo là món quà Tú Vi tặng mẹ nhân tháng Vu Lan vừa qua. Hiểu được tâm lý của mẹ, từ khi tặng mẹ máy giặt mới, thấy mẹ thảnh thơi, Tú Vi cũng yên tâm hơn.

- Chị thể hiện tình cảm với mẹ như thế nào?

- Tôi không phải tuýp nói ra bằng lời, cứ âm thầm hành động thôi. Tôi biết là mình rất may mắn khi có mẹ và ông xã bên cạnh, luôn ủng hộ con đường mình đi và động viên mình những lúc khó khăn nhất. Mẹ không thích được tặng những món đồ xa xỉ như trang sức hay đầm, váy. Mẹ luôn nói sự thành công và những cột mốc trong sự nghiệp của tôi đã là món quà tuyệt vời nhất rồi. Vì vậy, điều tôi trăn trở làm thế nào để đỡ đần công việc nhà giúp mẹ để mẹ có thời gian cho bản thân nhiều hơn. Dịp Vu Lan vừa rồi, tôi tặng mẹ một chiếc máy giặt lồng ngang. Tôi nghĩ món quà này là thiết thực nhất rồi, phần nào thay đôi tay mẹ chăm sóc quần áo rất chu đáo và sạch sẽ.

Mai Thương