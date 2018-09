Trâm Nguyễn hở bạo với váy ren sexy

Vừa trở về từ tuần lễ thời trang Paris, fashionista Trâm Nguyễn đã tranh thủ đến chúc mừng bạn thân - nhà thiết kế Chung Thanh Phong ra mắt bộ sưu tập Love you body, be yourself. Ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ, cô gây ấn tượng với phong cách thời trang quyến rũ.