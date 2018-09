Thúy Hạnh: 'Anh Minh Khang ấm áp, là người đàn ông của gia đình'

Vợ chồng Minh Khang - Thúy Hạnh sẽ góp mặt trong talkshow "Tình yêu màu hồng - hôn nhân màu gì?" tại Triển lãm mua sắm cưới từ 25 đến 26/8 ở khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, phường Bến Thành, quận 1, TP HCM. Chương trình do báo Ngoisao phối hợp cùng Shop VnExpress tổ chức. Với chủ đề "DIY - Darling, I’m Your", triển lãm sẽ là nơi các đôi uyên ương có thể cùng nhau thiết kế nên một đám cưới mang màu sắc đặc trưng, tạo dấu ấn riêng. 40 thương hiệu chuyên về cưới hỏi, gia đình, nhà cửa, chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe... đặt gian hàng và chào bán sản phẩm tại triển lãm. Với chủ đề DIY - Darling, I’m Your, triển lãm sẽ là nơi các đôi uyên ương có thể cùng nhau thiết kế nên đám cưới mang màu sắc đặc trưng, tạo dấu ấn riêng. Đăng ký tại đây để nhận các phần quà hấp dẫn.