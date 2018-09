Tết trong ký ức của sao Việt

Đông Nhi mải mê chơi đủ trò với lũ bạn, còn niềm vui của Miu Lê là được nhận những đồng tiền lì xì 500-1.000 đồng.

Tết là một trong những ngày lễ quan trọng nhất của nhiều nước ở phương Đông. Đây là dịp nghỉ lễ dài để các thành viên trong gia đình có thể đoàn tụ, chia sẻ niềm vui và đón năm mới cùng nhau. Tết vì vậy trở thành ký ức đẹp của nhiều người, nhất là cái Tết của những đứa trẻ.

Chia sẻ về ký ức Tết của tuổi thơ, nhiều sao Việt bật mí có không ít kỷ niệm. Với ca sĩ Đông Nhi, Tết xưa vui hơn bây giờ nhiều. "Lúc đó được nghỉ học dài ngày, mấy lũ trẻ tụi mình chơi hoài mà không hết trò và chỉ lo hết Tết", nữ ca sĩ nói và cho rằng, bây giờ khi xã hội ngày càng hiện đại thì trẻ em cũng xa dần các trò chơi ngày xưa.

Đông Nhi thấy Tết nhạt đi vì mỗi người đang giấu mình trong những “bong bóng” cô lập của bản thân.

“Mình sống nhạt, bảo sao Tết không nhạt” Đông Nhi tâm sự cùng fan khi được hỏi về lý do Tết “thiếu muối”. Theo cô, sống “nhạt” ở đây chính là cách sống thờ ơ, thiếu sự gắn kết, sẻ chia với người xung quanh. Mà lý do chính là do nhiều bạn trẻ suốt ngày đắm chìm trong game, phim ảnh hay mãi chát chít, lướt mạng xã hội mà bỏ quên luôn những khoảnh khắc vui vầy bên người thân. "Nếu bạn tranh thủ cùng mẹ canh nồi bánh chưng, nhâm nhi cùng gia đình bên mâm cơm chiều 30 thì Tết mới ấm tình thân", cô nàng nói.

Trong khi đó, Tết thời thơ ấu với Miu Lê gắn liền với niềm vui và những kỷ niệm đẹp khi được nhận lì xì, dù chỉ là 500 đồng, 1.000 đồng lấy may. Cô đã có những buổi rong ruổi hết xóm, đi thăm họ hàng, ăn bánh chưng, bánh tét cùng ông bà.

Tắt kết nối ảo để sống mặn mà như một “hạt muối” là thông điệp nhiều sao Việt kêu gọi mọi người làm theo.

Bây giờ, khi ông bà đã mất, cả gia đình Miu Lê đón Tết ở TP HCM nên cô không còn được hưởng cái Tết đậm chất quê như ngày xưa. "Đồ ăn ngày Tết hình như cũng chẳng còn giống xưa, có nhà còn không bày bánh chưng, hộp mứt mà dùng fastfood. Mọi người gặp nhau nhưng hời hợt, chỉ lướt Facebook hay ngồi cầm điện thoại đọc tin tức”, cô nàng tâm sự.

Huỳnh Lập kêu gọi giới trẻ tắt bớt các thiết bị công nghệ hiện đại để có giây phút vui vẻ bên gia đình.

Đông Nhi, Huỳnh Lập kêu gọi “Tắt wifi, smartphone, bớt thời gian chat chit, chỉnh app, bật kết nối thật và sống hết mình thì Tết này chắc chắn cực đã”.

Còn nhà văn Ngọc Thạch thì khẳng định: “Bạn chính là muối, chỉ có kết nối là thật! Hãy làm Tết đậm!”. Miu Lê, Hari Won cũng quyết không “nhạt nhẽo” trong dịp lễ cổ truyền sắp tới và kêu gọi "Mỗi người chúng ta hãy tự biến mình thành muối! Hãy có vị, mặn mà hơn để các thành viên trong gia đình hoà quyện và cùng đón một cái Tết thật là đậm”.

Ngọc Anh