Suzy: 'Tôi rất nhớ Việt Nam'

Thành viên xinh đẹp của nhóm Miss A cho biết sẽ sắp xếp kế hoạch sang thăm Việt Nam sớm nhất.

- Chị rất được các fan yêu thích vì nét đẹp tự nhiên và thân hình quyến rũ. Với lịch trình làm việc bận rộn như vậy, chị chăm sóc cơ thể như thế nào?

- Tôi uống rất nhiều nước và tập thể dục đều đặn. Những bài tập phù hợp với tôi. Đồng thời, tôi luôn giữ tinh thần lạc quan mọi lúc mọi nơi.

- Bộ phim Architecture 101 là bộ phim giúp chị đạt được danh hiệu “Tình đầu quốc dân”. Nhưng cũng chính vì bộ phim này khiến chị bị đóng khung vào hình tượng ngây thơ trong sáng. Chị có dự định hay hoạt động gì trong tương lai để thay đổi sang hình tượng trưởng thành hơn?

- Thực ra tôi có rất nhiều vai diễn chứ không chỉ có một. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thể hiện một tôi hoàn toàn khác biệt.

- Trong phim cổ trang Dorihwaga, chị sẽ hợp tác với tiền bối Ryu Seung Ryong. Mặc dù ngoài đời thật chênh nhau đến 24 tuổi nhưng trong phim lại đóng vai tình nhân vậy có khó khăn nào?

- Trong phim, Ryu Seung Ryong là một thầy giáo và thực sự anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều để thực hiện bộ phim này. Tôi cũng tin rằng bộ phim Dorihwaga mà tôi với anh Ryu Seung Ryong đóng vai tình nhân sẽ được khán giả đón nhận nồng nhiệt.

- Chị có thể chia sẻ về việc mình đi học hát pansori?

- Pansori thực sự là thể loại nhạc rất khó và rất khác biệt so với các loại nhạc thông thường mà bạn từng nghe. Tôi nghĩ rằng quan trọng là cảm xúc của mình. Vì thế, những gì tôi làm là dành thời gian và trọn tình cảm cùng cảm xúc của mình với nhạc Pansori.

- Cảm tưởng của chị khi được chọn làm Đại sứ thương hiệu của Lenovo PHAB Plus tại Đông Nam Á là gì?

- Tôi thực sự vui mừng khi là thành viên của gia đình Lenovo. Đây là thương hiệu thú vị và tôi nghĩ mình thực sự gắn với thương hiệu này. Tôi cũng rất vui khi là người đầu tiên được dùng chiếc Lenovo PHAB Plus. Sản phẩm có nhiều tính năng thuận tiện. Lịch làm việc của tôi dày đặc và phải di chuyển tới rất nhiều nơi. Do đó, chiếc Lenovo PHAB Plus vừa là điện thoại vừa là máy tính bảng có thể giúp tôi chơi game, xem video cá nhân, đọc tin tức và giữ liên lạc với gia đình và bạn bè.

- Chị sẽ quay lại Việt Nam khi nào?

- Tôi rất nhớ các fan ở Việt Nam. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn chưa có kế hoạch thăm mảnh đất hình chữ S. Chắc chắn tôi sẽ quay lại trong thời gian sớm nhất.

Linh Hân