Song Ji Hyo rạng rỡ dự event

Song Ji Hyo có mặt tại Việt Nam trong vai trò đại sứ của chương trình “This Is Living” của Samsung, mới đây. Cô hút sự chú ý của khán giả Việt bởi phong cách nhẹ nhàng, giản dị nhưng không kém phần xinh đẹp. Song Ji Hyo cho hay cô quyết định tham gia dự án "This Is Living" bởi mục tiêu chính của chương trình là tạo ra không gian sống tiện nghi, thông minh, thẩm mỹ cao để thể hiện cá tính và phong cách của người dùng.