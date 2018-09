Yến Trang xô ngã Khổng Tú Quỳnh vì ganh ghét trong phim

Nữ ca sĩ vào vai ngôi sao hạng A sang chảnh trong 'Biệt đội 1 0 2'.

Trailer Kẻ đứng sau những scandal

Yến Trang và Khổng Tú Quỳnh là hai khách mời trong tập 11 Biệt đội 1 0 2: Lật mặt showbiz với chủ đề Kẻ đứng sau những scandal.

Yến Trang vào vai Khánh My, là ca sĩ hàng đầu showbiz. Cô được chọn trở thành Đại sứ trong chiến dịch quảng bá sản phẩm mới của một nhãn hàng mang tầm cỡ quốc tế. Cũng trong thời điểm đó, Khánh My vướng phải scandal xô ngã, chèn ép ca sĩ Như Ý (Khổng Tú Quỳnh đóng) trong một lần đi dự sự kiện cùng nhau. Như Ý là đàn em trong nghề, là ca sĩ trẻ đang được yêu thích. Sự việc khiến Khánh My bị tẩy chay, mất luôn hợp đồng quảng cáo mới cùng nhiều rắc rối xảy đến.

Yến Trang và Khổng Tú Quỳnh.

Vai diễn này đánh dấu sự trở lại nghệ thuật thứ bảy của Yến Trang. Nữ ca sĩ diễn xuất tự nhiên, toát lên được thần thái "sang chảnh", thời thượng, đầy khí chất của một ngôi sao hạng A.

Trong khi đó, Khổng Tú Quỳnh vào vai một ca sĩ trẻ hồn nhiên, ngô nghê, là quân cờ trong tay người quản lý mưu mô, gian xảo.

Tập phim phát sóng lúc 20h thứ ba 20/3.