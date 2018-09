Yến Trang, Khổng Tú Quỳnh tái hiện chuyện sao ca nhạc giành vị trí trên poster

Yến Trang vào vai ngôi sao ca nhạc, bị đồn thổi huỷ diễn chỉ vì ảnh của cô bằng Khổng Tú Quỳnh trên poster.

Trailer tập 12 'Biệt đội 1 0 2'

Chuyện nghệ sĩ phàn nàn hình ảnh và tên của họ không được sắp xếp đúng vị trí trên poster vốn không mới trong showbiz Việt. 20 năm qua, từng không ít lần xảy ra chuyện các sao ca nhạc không chịu biểu diễn vì ảnh của họ trên poster quảng cáo nhỏ hơn "đối thủ" hay tên họ bị xếp sau "đàn em". Tập 12 Biệt đội 1 0 2: Lật mặt showbiz có chủ đề Vòng xoay của những chiêu trò sẽ phản ánh chuyện này.

Nhân vật của Yến Trang bị đau bụng nên phải huỷ diễn. Ảnh: Đại Ngô

Trong phim, Yến Trang vào vai Khánh My còn Khổng Tú Quỳnh đảm nhận vai Như Ý, tiếp tục là hai nhân vật chính. Vốn có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, tình cảm của họ càng thêm rạn nứt khi xảy ra chuyện ảnh Như Ý to bằng Khánh My trên poster của một chương trình ca nhạc. Chuyện này vô tình trùng với thời điểm Khánh My xảy ra sự cố nên cô phải huỷ diễn. Vì vậy, cô bị người quản lý của Như Ý loan tin cô không chịu biểu diễn chỉ vì tấm poster.

Đạo diễn (trái) thắc mắc khi Yến Trang bỏ về. Ông bầu của Khổng Tú Quỳnh loan tin đối thủ huỷ diễn vì vị trí trên poster.

Trước đó, trong tập 11, nhân vật của Yến Trang từng mang tiếng vì ganh ghét Khổng Tú Quỳnh mà xô ngã. Điều đó khiến cô bị dư luận "ném đá". Sau khi tập này công chiếu, người xem thấy được scandal của showbiz không chỉ là những gì diễn ra trước mắt và chưa hẳn là sự thật, mà còn nhiều uẩn khúc phía sau.

Tập 12 tiếp tục hé lộ những chiêu trò, phơi bày mảng màu tối của giới showbiz đầy khắc nghiệt, phát sóng lúc 20h thứ ba 27/3.