Xuất hiện bản sao hát giống Đàm Vĩnh Hưng 99%

Khánh My đội ca sĩ Minh Tuyết về nhì khi nhận được 197 điểm. Khánh My sẽ xuất hiện tại đêm chung kết cuộc thi nếu đây là điểm số về nhì cao nhất trong 3 đêm bán kết. Trong bán kết 1 tối qua, Khánh My hát solo 'Tình không là mơ' nhẹ nhàng, lãng mạn. Sau đó, cô song ca 'Về đây anh' bản remix cùng Minh Tuyết.