Xuân Nhị: 'Chồng nhiều khi khó chịu vì tính khí của tôi'

Nữ ca sĩ nhóm Con Gái cảm thấy hạnh phúc và vượt qua được nhiều khó khăn trong cuộc sống vì có ông xã luôn đồng cảm và thấu hiểu.

- Căn bệnh nhược dây thanh đới ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của chị?

- Tôi mất hơn một năm bị khủng hoảng tinh thần vì căn bệnh nhược dây thanh đới. Thời gian đó, là ca sĩ mà không thể hát khiến tôi rất buồn. Tôi cảm thấy tiếc nuối khi nhớ lại thời đi học, lần nào thi chuyên môn cũng đạt thủ khoa và chuyện đi hát cũng từng rất tốt đẹp. Có những giai đoạn tôi thường xuyên khóc thầm vì không muốn anh Bình (nhạc sĩ Quốc Bình - chồng ca sĩ Xuân Nhị) lo lắng về mình.

Là người cứng rắn nhưng tôi vẫn không thể giấu được sự mệt mỏi trong thần thái, ánh mắt lúc nào cũng rũ rượi không có sinh khí. Tôi mệt mỏi vì suy nghĩ bây giờ không thể đi hát được nữa thì biết làm gì để tiếp tục sống.

- Yêu âm nhạc là thế, tại sao chị lại quyết định ngừng hát thay vì chữa trị bệnh đến cùng rồi quay trở lại ca hát chuyên nghiệp?

- Tôi là người đa mang, không chỉ muốn lo cho chồng con mà còn muốn lo cho mẹ và các anh chị em trong gia đình. Chính vì sự đa mang ấy mà có một đêm, tôi nằm nghĩ mình phải tìm ra một công việc giúp đủ cơm áo gạo tiền. Để làm được như vậy, một trong hai vợ chồng phải dừng lại con đường nghệ thuật và đương nhiên người đó phải là tôi vì dây thanh đới của tôi lúc ấy có vấn đề còn anh Bình đang hoạt động rất tốt. Do đó, tôi quyết định chuyển hướng sang kinh doanh thời trang thay vì suốt ngày rầu rĩ vì chuyện bị nhược dây thanh đới. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một sự hy sinh mà chỉ cho rằng mọi việc cần phải tiếp diễn như vậy.

- Áp lực kinh tế khi chị không thể đi hát làm ảnh hưởng như thế nào đến hạnh phúc gia đình chị?

- Vợ chồng tôi ngấm ngầm thỏa thuận là không bao giờ cãi nhau về vấn đề tiền bạc. Chồng làm cũng như vợ làm, ai làm không quan trọng mà quan trọng là hai vợ chồng cùng nhau thống nhất tiêu số tiền ấy sao cho hợp lý. Tôi cảm thấy mình may mắn khi tìm được người đàn ông đồng cảm với mình về mọi việc.

Gia đình vợ chồng ca sĩ Xuân Nhị - nhạc sĩ Quốc Bình.

- Ông xã chia sẻ với chị như thế nào trong khoảng thời chị bị khủng hoảng vì căn bệnh của mình?

- Anh Bình là người kiệm lời. Anh ấy chỉ cầm tay, ôm vợ hoặc động viên "Thôi em đừng lo lắng gì cả, nếu phải mổ thì mình sẽ mổ". Mỗi lúc cảm thấy khó khăn cùng cực, tôi đều có cảm giác anh ấy sẵn sàng ở đó và xốc mình lên. Đến khi tôi quyết định chuyển hướng kinh doanh, chồng cũng hết lòng ủng hộ. Dù anh ấy không nói ra nhưng tôi hiểu chồng là người hiểu rõ nhất tâm tư tình cảm của mình và anh cũng cảm thấy vui khi tôi tìm được một mối quan tâm khác để đầu óc không còn phải đau đáu chuyện giọng hát bị ảnh hưởng.

- Tại sao chị lại chọn kinh doanh thời trang - một công việc không liên quan đến chuyên môn thanh nhạc?

- Thời trang là đam mê thứ hai của tôi sau ca hát. Tôi rất thích quần áo, giày, túi và luôn cảm thấy trân trọng, nâng niu chúng. Bắt tay vào việc kinh doanh giúp tôi phần nào nguôi ngoai. Được làm việc mình thích khiến tôi thấy thoải mái, ít khi hoài niệm về quá khứ và chẳng bao giờ phải thốt lên hai từ "giá như". Tôi cũng gặp nhiều thuận lợi và cực kỳ may mắn nên chưa bao giờ thất bại trong chuyện kinh doanh.

- Cuộc sống của gia đình chị thay đổi thế nào từ khi chị chọn kinh doanh làm sự nghiệp chính?

- Từ khi chuyển sang kinh doanh, kinh tế của gia đình tôi thay đổi khá rõ rệt. Ông xã cũng thăng hoa hơn trong âm nhạc. Điều đó không chỉ thể hiện qua việc anh ấy nhiều show hơn mà còn ở cách anh ấy ngồi đánh trống, làm nhạc với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Cho đến giờ phút này, tôi không còn quá lo lắng về chuyện cơm áo gạo tiền. Tôi có thể làm những công việc mình thích, ví như tổ chức liveshow, làm album cùng với những người bạn tâm giao từng cùng mình trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Ba thành viên nhóm Con Gái.

- Chồng chị từng 'nửa đùa nửa thật' nói rằng anh ấy khó chịu vì lúc nào chị cũng im lặng kể cả vui hay buồn. Chị nghĩ gì về điều đó?

- Trước đây tôi rất kiệm lời, nghe nhiều hơn nói. Điều đó đôi khi khiến cuộc sống hai vợ chồng gặp khó khăn vì bản năng người đàn ông ít khi tự nhận ra những điều nhỏ nhặt mà phụ nữ mong muốn. Tuy nhiên, giờ tôi đã học được cách tự giải tỏa cho bản thân khi nhận ra rằng anh ấy không phải là người vô tâm mà chỉ là vì tính cách anh ấy như vậy. Tôi nghĩ phụ nữ nên thỏa hiệp trước cả ưu và nhược điểm của người bạn đời để không cảm thấy khổ. Hiện tại, tôi hài lòng về tất cả những gì mình đang có.

- Ngoài tính kiệm lời, ông xã còn khó chịu với chị về điều gì?

- Tôi là một người khó tính, chỉn chu và cầu toàn. Điều đó thể hiện rõ nhất ở việc mọi thứ trong nhà đều được xếp đặt ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Tôi nghĩ, từng ấy năm sống cạnh nhau, chắc chắn cũng có lúc anh ấy khó chịu vì tính khí đó của mình nhưng thực tế thì tôi chưa thấy anh ấy kêu ca bao giờ. Ở với nhau lâu, anh ấy cũng bị ảnh hưởng và lây bệnh cầu toàn của vợ. Thế nhưng, so với anh ấy, tính tôi vẫn khó chịu hơn rất nhiều. Gia đình, bạn bè và các con đều công nhận điều đó. Tuy nhiên, dù mẹ khó tính hơn bố nhiều nhưng hai con gái tôi luôn ở phe mẹ và trong mắt chúng, mẹ lúc nào cũng đúng.

Xuân Nhị và con gái thứ hai - bé Bình An (6 tuổi).

- Chị và ông xã phân vai như thế nào trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái?

- Vợ chồng tôi có hai cô con gái - bé lớn tên An Bình (11 tuổi) và bé thứ hai tên Bình An (6 tuổi). Ngay từ đầu, tôi và ông xã đã phân công rõ ràng khi nào người này đóng "vai hiền" thì người kia sẽ đóng "vai ác" và ngược lại. Vì thế, chúng tôi chẳng bao giờ gặp bất đồng trong việc giáo dục con.

- Trong hai cô con gái, chị thấy bé nào giống mình nhiều hơn?

- Cả hai bé nhà tôi đều có năng khiếu nghệ thuật. An Bình thích nhảy múa, làm bánh nghệ thuật còn Bình An lại có khiếu hội họa và từng đóng vai bé Mỹ Anh lúc nhỏ trong MV Bài hát cho Pi. Cô em Bình An có vẻ giống mẹ nhiều hơn về phần tính nết. Mới 5- 6 tuổi nhưng mỗi khi chị An Bình để đồ chơi bừa bãi, cháu thường đi sau để dọn dẹp. Khi nhìn thấy đồ vật gì vương vãi, cháu cũng xếp lại đúng chỗ cũ rồi mới tiếp tục đi chơi. Bé cẩn thận, sạch sẽ, khó tính và cầu toàn giống hệt mẹ.

- Từng phải nghỉ hát một thời gian vì bệnh nhược dây thanh đới, chị gặp khó khăn gì khi cùng các thành viên nhóm Con Gái tái xuất và tổ chức liveshow 'Điều ngọt ngào' sắp tới?

- Thực ra nhóm Con Gái chưa bao giờ tan rã và vẫn lặng lẽ đi hát. Sau thời gian khủng hoảng vì nhược dây thanh đới, tôi đã đi hát trở lại cùng nhóm từ năm 2005 khi tham gia cuộc thi của các nhà hát nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc.

Khi mới quay trở lại sân khấu sau thời gian điều trị nhược dây thanh đới, tôi gặp khó khăn vì giọng hát của mình không còn được như xưa. Cho đến nay, giọng hát của tôi vẫn chưa bình phục trọn vẹn, mới được 80% so với thời điểm trước khi bị bệnh. Tuy nhiên, những nhược điểm trong giọng hát của tôi chỉ thể hiện rõ khi hát ở phòng thu và khó bị lộ trên sân khấu. Dù vậy, vì không muốn thỏa hiệp với bản thân và mong muốn mang đến cho khán giả những tiết mục hay nhất nên tôi chỉ hát theo nhóm và không nhận lời hát đơn. Đối với tôi và nhóm Con Gái, liveshow Điều ngọt ngào là một sự kiện rất quan trọng vì chúng tôi không biết 10 năm, 20 năm nữa có thể tiếp tục thực hiện được một chương trình như vậy nữa hay không. Trong liveshow sắp tới, ngoài những khách mời đã công bố, nhóm sẽ dành tặng người hâm mộ một món quà bất ngờ.