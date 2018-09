Xuân Lan: 'Tôi chỉ đùa khi gọi Beckham là chồng'

Cựu người mẫu cho rằng cô chỉ viết status vui và hoàn toàn không có ý gì.

Hôm 7/2, cựu người mẫu Xuân Lan chia sẻ trên trang cá nhân một đoạn "tâm thư", lập tức gây chú ý với khán giả. Trong đoạn status được đặt tiêu đề Tâm thư cho cha bé Thỏ - tên con gái của Xuân Lan - cựu người mẫu viết: "Em công khai tâm sự với anh đây. Em không tế nhị nữa, cũng không nói những lời đẹp lòng cho anh nghe nữa. Em sẽ nói thẳng nói thật, nói lên những điều em mong muốn. Anh có thể bớt đi vài cái hợp đồng, bớt đi công tác lại được không? Em muốn anh về đây chăm Thỏ con và chăm em nữa. Em muốn được ngủ thẳng giấc và anh sẽ vào vị trí của em, là thức một đêm 3 lần cho con bú và cho em ngủ".

Xuân Lan còn viết thêm, cô biết cha đứa bé chăm kiếm tiền với tiêu chí Save the best for last. Nhưng, cô muốn "anh" lâu lâu về với mình và con. "Tiền bạc rất quan trọng, nhất là cho tương lai của con, nhưng đôi khi anh quan trọng hơn".

Đỉnh điểm của status là khi Xuân Lan nói: "Ngày 14/2 này em không cần quà. Thay vì anh mua hột xoàn 1 triệu USD cho em thì anh hãy thắt một cái nơ thật to và đeo cái tai thỏ về với em là em vui lắm rồi. Nói thế thôi chứ em biết là rất khó. Hôm nay anh đang ở New York rồi. Xa quá...".

Cô chốt lại đoạn chia sẻ bằng việc "tiết lộ" danh tính cha đứa trẻ khiến nhiều người bất ngờ. "Em chọn lựa yêu và lấy anh là em phải chấp nhận anh đi như ngựa. Đơn giản vì anh là chồng em, là cha của con em và anh tên là... David Beckham".

Khi status này được đăng tải ít phút, đã thu hút hàng nghìn lượt like và bình luận. Đa số bạn bè Xuân Lan đều bày tỏ trạng thái vui vẻ trước sự hài hước của cô. Cựu người mẫu cũng thoải mái trò chuyện cùng mọi người bằng những bình luận vui nhộn. Tuy nhiên, chỉ vài tiếng đồng hồ sau, một số trang mạng đã đăng tải thông tin này với những tiêu đề khá sốc. Bên cạnh đó, Xuân Lan còn bị không ít khán giả "ném đá", cho rằng cô đang cố tình "chơi nổi" để tạo scandal.

Liên lạc với Xuân Lan, cô tỏ ra không vui vì "đầu năm mà gặp chuyện rồi". Cựu giám khảo Next Top cho biết, đây chỉ là một status vui đùa, cô hoàn toàn không có ý gì và cũng chẳng nghĩ gì khi viết nó. Xuân Lan bày tỏ, phong cách viết của cô từ xưa đến nay đã như vậy, giả giả thật thật. Thế nhưng, một số trang mạng không hiểu nên đã "xào nấu" lại, còn độc giả thì chỉ đọc mỗi cái tít rồi vội vàng chửi mà không cần đọc nội dung. Xuân Lan không nói hoặc giải thích gì thêm.

Xuân Lan là một trong những người mẫu nổi tiếng nhất Việt Nam cuối thập niên 90 và đầu những năm 2000. Vài năm gần đây, cô từ giã sàn diễn nhưng vẫn gắn bó với thời trang ở các vai trò khác như chỉ đạo catwalk hay làm giám khảo các cuộc thi người mẫu. Ngoài ra, cô còn hoạt động sôi nổi ở sân khấu kịch Idecaf với vai trò diễn viên chuyên nghiệp.

Đường tình duyên của Xuân Lan khá lận đận. Ở tuổi 31, cô lên xe hoa với phó đạo diễn Thanh Nam nhưng không lâu sau thì chia tay. Xuân Lan kín tiếng nên chưa từng chia sẻ về sự đổ vỡ này. Hồi tháng 7/2013, Xuân Lan bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện với bụng bầu gần 6 tháng. Tối 1/11, cô hạ sinh con gái đầu lòng và đặt tên ở nhà là bé Thỏ. Đến nay, danh tính bố của đứa trẻ vẫn khiến nhiều người tò mò bởi cựu người mẫu giữ rất kín thông tin về đời tư. Vì vậy, "tâm thư" của Xuân Lan trên trang cá nhân mới đây gây sự chú ý đặc biệt với dư luận. Trên mạng xã hội, Xuân Lan là người hoạt bát, vui vẻ và hay đùa.

