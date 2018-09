Xuân Lan 'te tua' khi tham gia show hài mới

Cựu siêu mẫu bị bầm dập hết người khi phải 'lê lết' khắp sân khấu.

Ngày 22/6, Xuân Lan tham gia họp báo ra mắt chương trình hài mới mang tên Bí mật đêm chủ nhật. Cựu siêu mẫu tỏ ra rất hào hứng khi được làm khách mời của chương trình.

Cựu người mẫu Xuân Lan. Ảnh: Maison de Bil

Xuân Lan tiết lộ, để chiến thắng được các danh hài cô phải "lao động" rất vất vả. Theo format, Xuân Lan và các nghệ sĩ phải làm theo yêu cầu của "người bí mật" Hoài Linh, nên họ phải ứng phó thật nhanh nhạy trong mọi tình huống. Xuân Lan nhớ lại, trong quá trình tham gia cô bầm dập hết người vì "lăn lê" khắp mọi ngóc ngách của sân khấu để diễn xuất, "ác liệt" nhất là diễn trên sân khấu nằm.

Ngoài Xuân Lan là một trong số các nghệ sĩ khách mời, chương trình còn có sự góp mặt của Tiết Cương, Phi Thanh Vân, Lan Ngọc, Ngô Kiến Huy, Đại Nghĩa, Thu Trang, Hoàng Mập... Tại họp báo, Tiết Cương cũng phải thừa nhận, anh "sợ" nhất Trấn Thành, Trường Giang vì hai nghệ sĩ này quá "lanh".

Bí mật đêm chủ nhật gồm 10 số, sẽ lên sóng vào 21h chủ nhật hàng tuần trên Đài truyền hình TP HCM, bắt đầu từ 28/6. Đây là chương trình được Việt hóa từ format Whose line is it anyway của hãng Hattrick International, thuộc thể loại hài tình huống, buộc người chơi phải thể hiện được tài ứng biến trước các thử thách bí mật.

Nghệ sĩ hài Tiết Cương rất hào hứng khi làm khách mời của chương trình.

Trong mỗi tập, khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn chào đầu là tiết mục hát lipsync của "bộ tứ siêu đẳng" Việt Hương - Trấn Thành - Trường Giang - Chí Tài. Sau đó, "người nắm giữ bí mật" Hoài Linh xuất hiện và mang đến thử thách đầu tiên cho bộ tứ. Kế tiếp, một trong 4 người của bộ tứ sẽ thể hiện tài chế lời một ca khúc nổi tiếng để chào đón khách mời. Đồng thời, khách mời cùng bộ tứ trải qua thử thách được lấy từ kho tàng bí mật. Cuối cùng, Hoài Linh trao thưởng cho người bất kỳ có ứng biến và diễn xuất hài hước nhất. Nhân vật được trao giải sẽ ngồi vào chiếc ghế quyền lực để đưa ra thử thách cuối cùng cho 4 nghệ sĩ còn lại.

Hân Quy