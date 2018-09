'Xác ướp', 'Kẻ trộm mặt trăng 3' ra rạp Việt trong tháng 6

Phim bom tấn với sự tham gia của tài tử Tom Cruise và phần 3 của phim hoạt hình về Gru cùng biệt đội Minion được khán giả mong đợi dịp hè này.

Wonder Woman (Wonder Woman: Nữ thần chiến binh)

Khởi chiếu: 2/6

Thời lượng: 141 phút

Diễn viên: Gal Godot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui

Trước khi trở thành Wonder Woman, Diana (Gal Gadot) từng là công chúa của vùng Amazon, cư trú trên một hòn đảo bí mật có tên là Themyscira. Tại đây, cô được huấn luyện các kỹ năng chiến đấu như bắn cung và đấu kiếm để trở thành một chiến binh vô cùng tinh nhuệ. Sau khi chàng phi công Steve Trevor (Chris Pine) trôi dạt vào đảo và kể về cuộc đại chiến đang diễn ra trên thế giới, Diana quyết định rời khỏi quê nhà để giải cứu nhân loại. Cũng chính khoảnh khắc ấy, Diana dần nhận ra sức mạnh tiềm ẩn và số phận thật sự của mình là trở thành Wonder Woman.

Trailer phim 'Wonder Woman' Trailer phim 'Wonder Woman'

Baywatch (Biệt đội cứu hộ bãi biển)

Khởi chiếu: 2/6

Thời lượng: 116 phút

Diễn viên: Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra, Kelly Rohrbach, Ilfenesh Hadera, Jon Bass, David Hasselhoff

Được coi như phiên bản Avengers trên bãi biển, Baywatch là bộ phim hành động hài xoay quanh câu chuyện của chàng nhân viên cứu hộ mẫn cán và khó tính Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) cùng vô số rắc rối gặp phải khi miễn cưỡng hợp tác với cậu nhân viên trẻ ((Zac Efron), mới được tuyển dụng có tính cách phóng khoáng. Nhưng rồi cùng nhau, hai nhân viên đầy trách nhiệm này đã lật tẩy âm mưu thâm độc của một công ty dầu mỏ trong vùng.

Trailer phim 'Baywatch' Trailer phim 'Baywatch

Dead Awake (Mộng ma) - C16

Khởi chiếu: 2/6

Thời lượng: 99 phút

Diễn viên: Brea Grant, James Eckhouse, Jesse Bradford, Jocelin Donahue, Lori Petty, Mona Lee Fultz

Tê liệt giấc ngủ là hiện tượng một người có khả năng trải nghiệm những chuyển động trong vô thức mà họ sẽ không nhớ bất cứ điều gì khi tỉnh dậy. Về mặt lâm sàng, nó không làm tổn thương về cơ thể, nhưng về mặt tâm lý, căn bệnh quả thực đáng sợ với tất cả mọi người. Bộ phim Dead Awake khai thác câu chuyện hiện tượng tê liệt giấc ngủ này.

Kate Bowman (Jocelin Donahue) là một nhân viên xã hội ở tầng lớp trung lưu, cô đang điều tra những cái chết bí ẩn trong giấc ngủ của rất nhiều trường hợp được báo cáo gần đây. Ngay trước khi chết, các nạn nhân đều nói với người nhà về một lực siêu nhiên đã xuất hiện cạnh họ trong khi ngủ và mắc chứng tê liệt giấc ngủ. Kate đi sâu vào điều tra những trường hợp kỳ lạ này.

Trailer phim 'Dead Awake' Trailer phim 'Dead Awake'

The Mummy (Xác ướp)

Khởi chiếu: 9/6

Thời lượng: 111 phút

Diễn viên: Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis

Trong hành trình rong ruổi tìm kiếm cổ vật quý giá ở những lăng mộ, Nick Morton (Tom Cruise), một lính đánh thuê đã vô tình hồi sinh một xác ướp cực kỳ nguy hiểm. Thức giấc sau hàng thế kỷ bị chôn sống, xác ướp công chúa Ahmanet (Sofia Boutella) vẫn sục sôi lửa hận vì mất ngôi Pharaoh vào tay hoàng tử em trai mình. Không chỉ bất tử, Ahmanet còn có quyền năng tạo ra các cơn bão cát dữ dội. Nick Morton lúc này là người duy nhất có thể bảo vệ nhân loại trước một xác ướp khao khát trả thù, tàn sát cả thế giới.

Trailer phim 'The Mummy' Trailer phim 'Mummy'

Đảo của dân ngụ cư - C18

Khởi chiếu: 9/6

Thời lượng: 91 phút

Diễn viên: Phạm Hồng Phước, Ngọc Thanh Tâm, Nhan Phúc Vinh

Bối cảnh trong phim là một nhà hàng cũ kỹ, lạc trôi giữa thay đổi của thời cuộc. Một người chồng coi vợ như người hầu. Một ông bố yêu con một cách cực đoan, tưởng mình là rào chắn bảo vệ, nhưng thực ra là đang giam hãm, tách biệt con mình với thế giới bên ngoài. Một cô gái tên Chu (Ngọc Thanh Tâm) kém may mắn về cơ thể, cô đơn cùng cực, đến mức phải tìm đến lối thoát của nhục dục. Một thanh niên tên Phước (Phạm Hồng Phước), lạ lẫm với những khác biệt và đang kiếm tìm những tình cảm thiếu thốn. Bên cạnh họ là người đàn ông hoang dã tên Miên (Nhan Phúc Vĩnh), đầy bản năng, ghen tuông trong thù hận… Họ chia sẻ không gian và quãng đời của mình trong “hòn đảo” và cuối cùng tự giải thoát bằng những hành động khó lường.

Trailer phim 'Đảo của dân ngụ cư' Trailer phim 'Đảo của dân ngụ cư'

Ancien and the Magic Tablet (Giải mã giấc mơ)

Khởi chiếu: 16/6

Thời lượng: 97 phút

Diễn viên lồng tiếng: Mitsuki Takahata, Shinnosuke Mitsushima, Tomoya Maeno, Rie Kugimiya, Arata Furuta

Bộ phim anime được thực hiện bởi đạo diễn Kenji Kamiyama, người đứng sau thành công của Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, Moribito - Guardian of the Spirit, Eden of the East. Nhân vật chính là Kokone, một cô học trò sắp bước vào kỳ thi đại học. Mỗi khi ngủ, cô gặp phải những giấc mơ kỳ lạ, những cỗ máy hé lộ cho cô biết bí mật của gia đình. Giấc mơ ấy khi thì kéo Kokone xích lại gần, lúc thì đẩy cô ra xa khỏi gia đình bé nhỏ của mình. Bộ phim giả tưởng là sự đan xen giữa các thái cực tuy đối lập nhưng lại quan hệ mật thiết với nhau, đó là hiện thực và mơ tưởng, giữa quá khứ và tương lai.

Trailer phim 'Ancien and the Magic Tablet' Trailer phim 'Ancien and the Magic Tablet'

47 Meters Down (Hung thần đại dương)

Khởi chiếu: 16/6

Thời lượng: 79 phút

Diễn viên: Mandy Moore, Claire Holt, Santiago Segura, Yani Gellman, Matthew Modine

Khi mọi thứ chuẩn bị cho chuyến du lịch của Lisa (Mandy Moore) và bạn trai đến Mexico đã sẵn sàng thì cả hai lại chia tay. Lisa đã thuyết phục em gái của mình là Kate (Claire Holt) đi du lịch. Hai chị em nghe lời rủ rê của hai người đàn ông địa phương khi tham trải nghiệm có một không hai. Cả hai được đặt vào trong một chiếc lồng làm bằng kim loại rồi thả xuống lòng đại dương để có thể nhìn ngắm những con cá mập trắng khổng lồ bơi lởn vởn xung quanh. Lisa tuy hoài nghi về những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, nhưng em gái Kate lại một mực thuyết phục chị mình tham gia vào trò chơi tử thần này.

Trailer phim '47 Meters Down' Trailer phim '47 Meters Down'

Rough Night (Khi chị em tới bến)

Khởi chiếu: 16/6

Thời lượng: 101 phút

Diễn viên: Scarlett Johansson, Zoë Kravitz, Kate McKinnon

Cô nàng Jess (Scarlett Johansson) và 4 người bạn thời sinh viên Pippa (Kate McKinnon), Alice (Jillian Bell), Frankie (Ilana Glazer), Blair (Zoë Kravitz) lập thành hội chị em “quẩy” đến quên cả lối về trong ngày chia tay hội độc thân của Jess. Thuê căn nhà trên bờ biển Miami, 5 cô gái quyết định chơi tới bến trọn đêm nay. Cả nhóm “điên cuồng” cùng chàng vũ công thoát y nóng bỏng. Trong lúc quá sung sức, cả nhóm đã khiến anh ta đột tử. Cái xác được di chuyển hết từ chỗ này đến chỗ khác và những câu chuyện dở khóc dở cười của nhóm “sát thủ vô tình ” này cũng bắt đầu từ đây.

Trailer phim 'Rough Night' Trailer phim 'Rough Night'

S.O.S Sói trắng

Khởi chiếu: 16/6

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Tim, Hải Triều, Quỳnh Hương, Song Như, bé Phong Vinh

Trong lúc những tội ác ấu dâm vẫn diễn ra hàng ngày, bộ phim mới của đạo diễn Lê Hoàng giống như hồi chuông cảnh tỉnh nghiêm khắc trong nhận thức mỗi người. Anh lý giải tên phim: “S.O.S là tín hiệu cảnh báo cấp thiết, còn 'Sói trắng' để ám chỉ những kẻ ấu dâm, những con sói khác biệt so với đồng loại. Ngoài ra, 'sói' cũng là hiện thân của nhân tính. Trong mỗi con người đều có hai con sói: một con sói tốt hiền lành và không muốn hãm hại ai, chỉ tấn công và chiến đấu cho những điều đúng đắn nhất; nhưng con còn lại luôn chứa đầy giận dữ và độc ác. Quan trọng là ta chọn con sói nào để nuôi dưỡng?".

Trailer phim 'Sói trắng' Trailer phim 'Sói trắng'

Eat Locals (Dạ tiệc máu)

Khởi chiếu: 16/6

Thời lượng: 100 phút

Diễn viên: Charlie Cox, Freema Agyeman, Vincent Regan

Cậu bé Sebastian Crockett đã có một đêm đáng nhớ khi vô tình tham dự buổi dạ tiệc máu của ma cà rồng - 50 năm mới tổ chức một lần. Chuyện càng thêm dở khóc dở cười khi dạ tiệc trở thành cuộc đối đầu bất đắc dĩ giữa ma cà rồng và biệt đội săn ma.

Trailer phim 'Eat Locals' Trailer phim 'Eat Locals'

Transformers: The Last Knight (Transformers: Chiến binh cuối cùng)

Khởi chiếu: 23/6

Thời lượng: 182 phút

Diễn viên: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Laura Haddock

Thương hiệu Transformers vốn được người xem vô cùng yêu thích bởi những cảnh chiến đấu nghẹt thở và cháy nổ đậm chất Michael Bay. Kể từ phần đầu tiên ra mắt năm 2007 đạt trên 700 triệu USD trên toàn cầu, các tập phim tiếp theo đều có doanh thu khủng trên 1 tỷ USD. Phần 5 của phim được đầu tư 260 tỷ USD, hứa hẹn sẽ công phá phòng chiếu dịp hè này.

Nội dung phim nói về cuộc chiến giữa con người và các Transformer. Optimus Prime vẫn bặt vô âm tín và chìa khoá để cứu lấy tương lai của nhân loại lại đang ẩn sâu trong chính lịch sử bí mật của các Transformer.

Trailer phim 'Transformers: The Last Knight' Trailer phim 'Transformers: The Last Knight'

The Merciless (Cuộc chiến ngầm)

Khởi chiếu: 23/6

Thời lượng: 117 phút

Diễn viên: Sul Kyung-gu, Yim Siwan

Thuộc thể loại tội phạm hành động đầy mới lạ, phim xoay quanh mối quan hệ giữa một tên tội phạm ôm khát vọng trở thành ông trùm (Sul Kyung-gu) và gã bạn tù trẻ tuổi liều lĩnh (Yim Siwan) không có gì để mất. Giữa họ là đầy rẫy những toan tính và bí mật có thể xoay chuyển lòng tin và vị thế con người.

Trailer phim 'The Merciless' Trailer phim 'The Merciless'

Despicable me 3 (Kẻ trộm mặt trăng 3)

Khởi chiếu: 30/6

Thời lượng: 90 phút

Diễn viên lồng tiếng: Steve Carell, Kristen Wiig, Trey Parker, Miranda Cosgrove, Dana Gaier, Nev Scharrel, Steve Coogan, Jenny Slate, Julie Andrews

Phần 3 của Kẻ trộm mặt trăng tiếp tục được thực hiện bởi đội ngũ sản xuất uy tín của các phần trước đó. Khán giả sẽ được theo dõi cuộc phiêu lưu mới của Gru, Lucy, các bé gái đáng yêu - Margo, Edith, Agnes cùng các Minions. Ở phần này, Gru chính thức được vào biên chế của AVL (Liên minh chống kẻ ác) và phải đương đầu với một tên tội phạm quái dị Balthazar Bratt. Gru còn có cuộc hội ngộ với người em trai sinh đôi thất lạc nhiều năm Dru và từ đó, cuộc sống của anh bị đảo lộn hoàn toàn.

Trailer phim 'Despicable me 3' Trailer phim 'Despicable me 3'

Baby Driver

Khởi chiếu: 30/6

Thời lượng: 113 phút

Diễn viên: Ansel Elgort, Lily James, Jon Hamm, Jamie Foxx

Anh chàng có tên gọi siêu dễ thương Baby (Ansel Elgort) làm tài xế cho một băng cướp ngân hàng, đứng đầu bởi Doc (Kevin Spacey), kẻ thông minh và nhiều mưu mẹo. Luôn luôn đeo tai nghe “quẩy” theo nhạc, những đường lái lụa của anh đã giúp cả nhóm thoát khỏi sự vây bắt của cảnh sát. Sự xuất hiện của cô gái trong mộng Deborah (Lily James) khiến Baby muốn “rửa tay gác xế”, nhưng Doc đã không để anh yên. Baby đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan khi cuộc sống, tình yêu và sự tự do của anh đang bị đe dọa.

Trailer phim 'Baby Driver' Trailer phim 'Baby Driver'