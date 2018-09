Xa Thi Mạn đăng ảnh thân thiết với Lý Nhã Kỳ

Ngôi sao Hong Kong gọi diễn viên Việt Nam là bạn thân.

Ngày 16/10, Xa Thi Mạn bất ngờ đăng ảnh chụp cùng Lý Nhã Kỳ trên tài khoản instagram và viết: "Buddy from Vietnam. Welcome to Hong Kong". (Tạm dịch: Bạn thân từ Việt Nam sang. Chào đón bạn đến với Hong Kong).

Chưa đầy một ngày, bức ảnh này của Xa Thi Mạn thu hút hơn 10.000 lượt yêu thích và nhiều bình luận của cả fan Hong Kong lẫn fan Việt. Một số khán giả Việt Nam bày tỏ sự yêu mến cả hai ngôi sao và mong muốn Xa Thi Mạn sớm trở lại dải đất hình chữ S.

Xa Thi Mạn đăng ảnh thân thiết bên Lý Nhã Kỳ.

Đáp lại trên trang cá nhân của mình, Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ một vài ảnh chụp cùng Xa Thi Mạn. Cô bày tỏ: "She is my best friend in my life". (Tạm dịch: Cô ấy là người bạn tốt nhất trong cuộc đời tôi).

Hồi cuối năm 2015, Xa Thi Mạn từng sang Việt Nam dự show thời trang do Lý Nhã Kỳ tổ chức. Vài tháng sau đó, Xa Thi Mạn tiếp tục trở lại Việt Nam, nhưng chuyến đi hoàn toàn bí mật. Thời điểm đó, Lý Nhã Kỳ đã đưa Xa Thi Mạn đi thăm Hội An, Đà Nẵng.

Lý Nhã Kỳ cũng chia sẻ ảnh chụp cùng Xa Thi Mạn.

Xa Thi Mạn sinh năm 1975, là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất Hong Kong, từng có thời gian dài gắn bó với đài TVB. Cô từng đoạt ngôi Á hậu Hong Kong 1997 và đóng nhiều phim truyền hình ăn khách như Hồ sơ trinh sát, Cung tâm kế, Bằng chứng thép 2, Sứ đồ hành giả... Trong sự nghiệp của mình, Xa Thi Mạn đoạt rất nhiều giải thưởng.

Diễm Trinh