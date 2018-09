Vy Oanh thân thiết Hồ Trung Dũng ở Bắc Kinh

Vy Oanh chia sẻ, cô và Hồ Trung Dũng song ca 'Việt Nam quê hương tôi' khá ăn ý, dù họ không có nhiều dịp hát cùng nhau. Vy Oanh còn hát thêm 'Cuộc đời vẫn đẹp sao', 'Đồng xanh', 'Killing me softly with his song'... Riêng Hồ Trung Dũng không chỉ hát mà còn đảm nhận vai trò MC.