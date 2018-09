Vy Oanh hóa 'giọng ca xấu xí' Susan Boyle

Giám khảo Đức Huy nhận xét: 'Tôi rất thích phần hóa trang cũng như những phần luyến láy rất ngọt của bạn. Tôi chỉ thắc mắc tại sao khúc mất lời không biết là do trục trặc kỹ thuật hay có lý do gì'. Lập tức Hoài Lâm trả lời dí dỏm: 'Do lúc đó Adele quên lời vì quá thích thú trước sự cổ vũ của các vị khán giả'. Giám khảo Mỹ Linh nhận xét: 'Em đã cố gắng chọn tons rất cao so với giọng nam. Chỉ tiếc là em không giữ được mạch cảm xúc từ đầu đến cuối, lúc đầu em diễn rất tốt nhưng giữa bài lại có vẻ hơi lơ đãng, và cuối cùng em đã lấy lại phong độ. Nhưng nhìn chung tiết mục của em hôm nay tốt'. Riêng Hoài Linh khen ngợi phần hóa trang nhưng cho rằng con trai hát chưa thật tốt.