Vy Oanh 'bóc mẽ' Hari Won quá giả tạo, lừa dối khán giả

Nữ ca sĩ bức xúc về chuyện Hari yêu sách đòi đổi giờ quay chỉ vì lý do rất cá nhân.

Cách đây ít phút, ca sĩ Vy Oanh bất ngờ chia sẻ tâm trạng dài về chuyện Hari đi trễ giờ buổi quay hình sáng 10/8. Thông qua chuyện này, Vy Oanh cũng muốn kể lại câu chuyện của mình để Hari "bớt tính tình trên mây lại, sống có trước có sau, biết nghĩ cho người khác một chút bởi kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra".

Vy Oanh bất ngờ đăng đàn tố Hari Won hay yêu sách khi làm việc.

Vy Oanh nói, cô biết Hari từ lâu, từ khi Tiến Đạt dắt Hari đi thi một cuộc thi mà cô và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung làm giám khảo. Vy Oanh đã nhiều lần vô tình nghe giọng nói chuyện không hề lơ lớ của Hari như cách cô vẫn nói trên truyền hình kiểu người nước ngoài không rành tiếng Việt. Vy Oanh khẳng định, cô cũng như nhiều bạn trẻ khác rất thích ca khúc Anh cứ đi đi của Hari, thậm chí hát mỗi ngày, nhưng cô không đồng tình với cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và không hề tôn trọng người khác của Hari. "Tôi không biết bạn có bị nhiễm Trấn Thành không? Tôi từng làm việc với Trấn Thành và cũng thấy bạn ấy có tính này, luôn cho mình là trung tâm vũ trụ. Nếu các bạn cho rằng mình giỏi mình có quyền thì tại sao anh Hoài Linh, chị MC Quỳnh Hương hay Đông Nhi, Sơn Tùng... các bạn ấy không làm việc như vậy?".

Vy Oanh nói, cô đã rất bức xúc khi bắt buộc phải làm việc theo "sở thích" của Hari. Cô vất vả chật vật với thời gian vì một lần cô có hẹn chụp ảnh bìa cho một tạp chí lớn cũng như có một buổi hẹn ký kết hợp đồng mua bán đất với đối tác và có lịch 6h chiều quay chương trình Bí mật đêm chủ nhật cùng Trấn Thành, nghệ sĩ Vân Sơn, Quang Minh, Hồng Đào và Hạ Vi. Lịch này cô được nhận từ rất lâu, khoảng 3 tuần trước đó, nhưng đã đảo lộn tất cả vì Hari Won. "Vì sao tôi phải bắt buộc làm điều này? Thưa bạn, vì tôi có trái tim, có lương tâm của con người. Tôi làm điều này vì thương các em mà chắc là bạn cho là lính lác, không quan trọng. Nếu tôi bỏ quay thì không chuyên nghiệp, gấp quá các em kiếm đâu ra người thay thế. Đương nhiên, những thiệt thòi của các em bạn sẽ không phải chịu rồi".

Vy Oanh kể, 11h khuya hôm đó, cô đang ru con ngủ thì nhận được tin nhắn từ ê kíp nhờ đổi giờ gấp. Cô hỏi mãi nhưng các bạn không dám nói thật, sau một hồi mới thú nhận do Hari đòi phải quay với Trấn Thành thì mới chịu. "Tôi thương các em nhưng rất bực vì từ ngày vô nghề đến nay chưa bao giờ gặp trường hợp này, vả lại tính tôi nếu giúp đc thì cũng phải đúng việc tôi mới giúp. Tôi cần có sự tôn trọng. Mà lại không phải quay giờ cũ là 6h chiều mà phải lên quay từ lúc 2h, ngay giờ tôi đi chụp bìa báo". Hôm đó, đến tận 2h sáng mà Vy Oanh vẫn chưa ngủ được. Sau đó, cô quyết định đồng ý giúp các bạn trong ê kíp bằng cách đổi giờ vì thấy ê kíp quá lo lắng.

"Vậy đó, chỉ vì một chút xíu cảm xúc của Hari mà mọi thứ đảo lộn từ chiều đến gần sáng, ê kíp nháo nhào. Tôi viết lên đây cũng mong là một lời cảnh tỉnh kịp thời trước khi quá muộn với bạn. Làm việc tập thể thì nên nghĩ cho mọi người một chút để con đường mình đi dài hơn và thênh thang hơn. Thế giới này xem vậy chứ cũng chật chội lắm, không giấu được lâu đâu. Khôn ngoan thôi đừng khôn lỏi bạn nhé, bạn có thể qua mặt khán giả nhưng những đồng nghiệp hay tiếp xúc với bạn thì khó qua mặt lắm. Ai sống sao rồi cũng lộ hết mà. Bởi vậy mới có câu 'tài phải luôn đi đôi với đức', ai rồi cũng chỉ có một thời thôi, bạn nhớ nhé".

Hari Won và Ngô Kiến Huy thân thiết kể từ sau khi đóng phim 'Chàng trai năm ấy' cùng nhau.

Trước đó, sáng 10/8, Ngô Kiến Huy đăng trên trang cá nhân: "Cả đoàn phim chờ đợi một ca sĩ gốc Hàn Quốc không tiện nói tên, người thể hiện bài hát You cứ go go (Anh cứ đi đi). Mấy tiếng trôi qua rồi, thất thoát cả tỷ đồng. Đạo diễn tức giận đòi làm lớn chuyện. Phim trường kiện vì mướn 8h đến giờ vẫn chưa quay".

Status được Ngô Kiến Huy viết bằng ngôn ngữ ký hiệu của teen, ở đoạn cuối anh còn cười hihi. Hầu hết khán giả của Ngô Kiến Huy đều nhận ra anh đang nhắc đến Hari Won. Trong đó, nhiều fan biết "chàng Bắp" đùa, nhưng vẫn có không ít anti fan vào chửi rủa, "ném đá" Hari Won thậm tệ.

Trước tình hình có vẻ căng thẳng, Ngô Kiến Huy sau đó phải lên tiếng đính chính. "E hèm, mấy chế thân mến, tui kính cẩn đề nghị mấy chế không quấy rối tình cảm thân thương của Bắp Héo và Cà Ri Quéo nhé. Status ghẹo thì Bắp triệu like chứ mà status bôi xấu là "quẹo phải" nha. Sói và Heo gửi ngàn nụ hôn. Hihi".

Ngay sau đó, quản lý của Hari Won - Đỗ Hoàng Vũ - đã phải lên tiếng. Người này thừa nhận, chuyện Hari đi trễ như lời Ngô Kiến Huy nói là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, việc Hari trễ giờ buổi ghi hình do cô và Kiến Huy làm MC là vì người quản lý. Người này đã nhầm lịch, báo sai giờ khiến nữ ca sĩ vô tình đến trễ.

Trong lúc chờ đợi, người quản lý của Hari đã xin lỗi đoàn và sau khi đến, nữ ca sĩ cũng tiếp tục nhận lỗi. Sau đó, cả đoàn vui vẻ làm việc. Người này nói thêm, việc đến trễ đúng là đã gây ảnh hưởng đến cả ê kíp nên họ nhận mình đã sai. Riêng việc thất thoát mấy tỷ đồng của đoàn là do Ngô Kiến Huy nói đùa.

Đây không phải lần đầu tiên Hari Won bị "ném đá". Từ khi chia tay Tiến Đạt và đến với Trấn Thành, "nhất cử nhất động" của cô đều bị khán giả "soi" kỹ.

