Vượt qua scandal ảnh nude, Ailee sang Việt Nam

Đã trở lại ca hát sau ồn ào bị bạn trai tung ảnh nude, ca sĩ được mệnh danh là 'Beyonce Hàn Quốc' đến Hà Nội vào 19/7.

Ailee là một trong những ca sĩ solo hot của Hàn Quốc với giọng hát khỏe khoắn, truyền cảm. Trước khi nổi tiếng ở quê nhà vào năm 2012, cô từng là "hiện tượng" gây bão trên Youtube và Myspace với những bản cover các ca khúc nổi tiếng của Mariah Carey, Beyonce và Rihanna. Sinh ra tại New Jersey (Mỹ), từng tham gia cuộc thi hát The Maury trên show truyền hình Mỹ nhưng Ailee lại trở về quê hương để theo đuổi sự nghiệp. Năm 2010, cô giành giải nhất trong chương trình Singer and Trainee và chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô trở thành ca sĩ có lượng fan khủng và giành vô số giải thưởng âm nhạc của xứ sở kim chi.

Ailee sẽ trở lại Hà Nội để biểu diễn trong đêm chung kết "Ngôi Sao Việt" vào 19/7.

Tuy nhiên, khi tên tuổi đang nổi như cồn, cuối năm ngoái, Ailee bất ngờ bị bạn trai cũ tung ảnh nude thời cô còn chưa bước chân vào làng giải trí. Nữ ca sĩ lên tiếng giải thích, đó là những tấm hình bắt buộc phải có trong hồ sơ cô dự tuyển làm người mẫu cho một hãng nội y. Dù đã nói lời xin lỗi công chúng nhưng vụ ồn ào ảnh nude đã làm ảnh hưởng đến con đường ca hát của Ailee.

Sau scandal này, Ailee mạnh mẽ tái xuất sân khấu và nhanh chóng được khán giả ủng hộ trong nhiều sản phẩm âm nhạc. Ngày 19/7 tới, cô sẽ đến Hà Nội để biểu diễn trong đêm chung kết cuộc thi Ngôi sao Việt. Năm 2012, Ailee từng sang Việt Nam trong chương trình Kpop Festival. Lần trở lại này, cô mang cả vũ đoàn sang để phục vụ cho tiết mục của mình. Cô nói: “Tôi đến với tư cách đại diện cho nghệ sĩ Kpop nên sẽ thể hiện những bản hit để đáp lại tình cảm nồng nhiệt của khán giả. Tôi sẽ chuẩn bị sức khỏe thật tốt để có thể 'đốt cháy' sân khấu”.

Nữ ca sĩ từng đến Việt Nam trong Kpop Festival hồi năm 2012.

Ailee cũng chia sẻ suy nghĩ chân thành dành cho thí sinh của cuộc thi Ngôi sao Việt: "Là ca sĩ, điều quan trọng nhất là tình yêu âm nhạc. Tôi muốn nhắn với các bạn rằng, nếu các bạn bắt đầu con đường nghệ thuật chỉ vì yêu thích sự xa hoa bên ngoài thì tôi nghĩ, các bạn nên dừng lại". Bên cạnh Ailee, trong các tập đã phát sóng của cuộc thi Ngôi sao Việt trên VTV3 vào 20h thứ bảy hàng tuần, còn có sự xuất hiện của rất nhiều nhóm nhạc, ca sĩ thần tượng của Hàn Quốc như CNBlue, 4 Minutes, High4... Họ gặp gỡ giao lưu và đưa ra những lời khuyên bổ ích cho các thí sinh của chương trình.

Quỳnh Như