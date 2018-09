Vừa về nước, Huyền My đã tất bật chạy show

Sau một tháng du học ngắn hạn ở Anh quốc, tối qua (24/6), Huyền My đã trở về để tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Do gặp sự cố ở sân bay trong quá trình transit, Á hậu về nước chậm hơn một ngày so với dự kiến. Cô phải make-up và làm tóc ngay tại sân bay Nội Bài, sau đó được người nhà đưa đến địa điểm của sự kiện.